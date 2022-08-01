Türkiye Gazetesi

Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine sempatik yaklaşımı ve Türkiye düşmanlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Fransa'da, Türkiye'nin olası 'Suriye Operasyonu'na karşı çıkan 102 parlamenter, ortak bir bildiri yayımladı. Teröristlere "Barışı tesis ediyorlar" ifadeleriyle sahip çıkan vekiller, Türkiye’yi ise hedef gösterdi.

"Erdoğan'ın savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı" başlığı ile yayımlanan bildiride senatörler, Türk hükümetinin, "Ukrayna savaşı ile NATO'da merkez rolünü oynama stütüsünden faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırmak için Atlantik İttifakı'nın onayını elde etmeye çalıştığını" ifade etti.

"Batılı ülkeler Türk ordusunu durdurmalı" çağrısında bulunan bildiride "Kürt müttefiklerimize (PKK/PYD) bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz ve vermemeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

"KÜRT MÜTTEFİKLERİMİZE BİR KEZ DAHA SALDIRILMASINA İZİN VEREMEYİZ"

Le Journal du Dimanche gazetesinde yayımlanan skandal bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'nin kuzey ve doğusunda özerk yönetim tarafından kontrol edilen bölgelerde savaşın neden olduğu korkunç koşullara rağmen Kürt, Arap, Asuri-Keldani, Ermeni ve tüm etnik halklar bir arada yaşamakta ve kendilerini demokratik, feminist ve ekolojik bir sistem içinde örgütlemeye çalışıyor ve diyalog içinde barışı inşa etmek için mücadele ediyorlar.

Batılı ülkeler artık Türk ordusu tarafından işlenen ihlalleri görmezden gelmemelidir. Kürt savaşçılarının DEAŞ’a karşı mücadeledeki kararlılığı tüm uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak bugün unutulmuş görünüyorlar. Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz ve vermemeliyiz."

AP'nin Fransız üyesi Lebreton'dan itiraf gibi açıklama: Türkiye Fransa'dan daha güçlü Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Gilles Lebreton, tahıl koridoru anlaşması üzerindeki etkisi ve çalışmalarından dolayı Türkiye'ye övgüler yağdırırken, ülkesinden daha güçlü olduğunu vurgulayarak Macron'u eleştirdi.