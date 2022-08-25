Türkiye Gazetesi

Meksika’nın Villa de Ramos ilçesinde akıllara durgunluk veren olay 3 yaşındaki Camila’nın cenaze töreninde yaşandı. Anne Mary Jane Mendoza kızının bulunduğu tabutun buğu yaptığını farketmesi üzerine yakınlarına durumu bildirdi. Yakınları annenin halüsinasyon gördüğünü söyledi.

Anne kızının cam tabutunda buğu farketti ve yakınlarına bu tuhaflığı halisünasyon gördüğünü söyleyerek tabutun açılmasından vazgeçirdi. Tam o sırada büyükanne de torununun gözlerini hareket ettirdiğini farketti.

Anne Mary Jane Mendoza, mide ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikayetleri bulunun küçük kızı hastaneye götürdü, hastanede ilk müdahalenin yapıldığı Camilla taburcu edildi durumu kötüye giden kız çocuğunu başka doktora götüren Mendoza burada da daha büyük bir hastaneye gönderilmesi için yönlendirildi sıvı kaybından dolayı su içirilmesi ve meyve yedirilmesi önerildi. İlaçların fayda etmediği hastalıkta küçük kızın durumu toparlanamadı acil serviste sıvı kaybına karşı müdahale yapıldı. Kusmaya devam eden Camila Roxana Martinez Mendoza'nın sıvı kaybından dolayı hayatını kaybettiği açıklandı.

TABUTTAKİ BUĞU ORTAYA ÇIKARDI

Ertesi gün aile ve yakınlarının bir araya geldiği cenaze göreninde akılalmaz olaylar yaşandı. Anne Mary Jane Mendoza çocuğun koyulduğu tabutun buğu yaptığını farketti fakat yakınları halüsinasyon gördüğünü söyleyip tabutu açmaktan vazgeçti.

Büyükanne de torunu Camila’nın gözlerinin hareket ettiğini görmesi üzerine tabutun açılmasına karar verildi. Camila’nın nabzının attığı farkedilince apar topar hastaneye sevk edildi. Ölmediği anlaşılan çocuk büyük heyecan oluşturdu. Ancak doktorların hastanede yoğun çaba göstermesine rağmen küçük kız yine de kurtarılamadı. Camila’nın ilk raporuna göre sıvı kaybı nedeniyle öldüğü yazıyordu ikinci raporunda ise küçük kızın beyin ödemi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

DOKTOR HATASINDAN İKİ KEZ CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Mendoza’ya doktorların ihmali nedeniyle iki kez cenaze töreni düzenlenmek zorunda kaldı. San Luis Potosi eyalet savcılığı ise cesede otopsi yapılacağını bildirdi. Dava açmaya çalışan Mendoza ailesi de hastanedeki doktor ve yöneticelerin değişmesini istiyor.

Mendoza ailesi, kızlarını bu hafta kreşe gönderecekti ancak doktorların hatası nedeniyle iki kez cenaze töreni düzenlemek zorunda kaldı.

Eşi benzeri bulunmayan ölümü, Meksikalı yetkililer araştırıyor. San Luis Potosi eyalet savcılığı, cesede otopsi yapılacağını açıkladı.

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