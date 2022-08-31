Türkiye Gazetesi

Genellikle ilanlar yetişkinler için verilir ancak Japonya'da verilen bir ilan ilginçliği ile çok konuşuldu. Çünkü huzur evi yaşlıların sakinleşmesi için yetiştin değil de bebek arandığını duyurdu. Japonya'da bir huzur evi, sakinlerine moral olması için "bebek aranıyor" ilanı verdi.

İlanı kabul edebilecek olan ebeveynlere, bebeklerini huzurevine getirmeleri karşılığında bebek bezi ve mama verilecek.

HUYSUZLANDIKLARINDA MOLA VERİLEBİLECEK

Huzurevi yönetimi, şu ana kadar 30'dan fazla bebeğin programa katıldığını duyurdu. Bebeklerin uykuları geldiği, acıktıkları veya huysuzlandıkları zamanlarda mola verebilecekleri ifade edildi.

KRİTERLER ARASINDA YAŞ VAR

Bebeklerin 4 yaşının altında olması gerektiği de ilanda belirtilen hususlar arasında. Anneleri ile birlikte huzurevine gelecek olan bebeklere, bunun karşılığında mama ve bebek bezi verilecek.

Şimdiye kadar 30'un üzerinde bebek programa dahil oldu. Huzurevi yönetimi, bebeklerin sadece koridorlarda dolaşmalarının bile yaşlıları mutlu ettiğini belirtti.

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