Türkiye Gazetesi

Son dakika... Kraliçe Elizabeth öldü. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı. Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi. Kekeme kral olarak da bilinen VI. George, York Dükü Prens Albert'ın kızı II. Elizabeth babasının ani ölümü sonrası 25 yaşındayken hanedanın başına geçti. Kraliçe, Britanya monarşi tarihinde 70. yıldönümünü kutlayan ilk hükümdar oldu. Göreve geldiğinden beri tam 15 başbakan gördü. 70 sene tahtta kalan Elizabeth aynı zamanda dünya tarihinde en uzun süre hizmet veren ikinci hükümdar olarak kayıtlara geçti. Tarihin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ise 72 yıl 110 günlük saltanatı ile Fransa Kralı XIV. Louis olmuştu.

Kraliçe öldü, herkes bu isteğini konuşuyor İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumu kötüleşince tıbbı gözetim altına alınmıştı. Az önce Kraliçe Elizabeth'in ölüm haberi geldi. Kraliçenin ölümüyle birlikte herkes son tahta çıkışında bulunduğu isteğini konuşur oldu. Peki durum ne olacak? İşte detaylar...

KRALİÇE II. ELİZABETH'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN DÜNYA LİDERLERİNDEN TAZİYE MESAJLARI

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından aralarında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Fransa Cumhurbaşkan Emmanuel Macron'un da bulunduğu çok sayıda lider taziye mesajı yayınladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yapılan açıklamada, "Liderliği ve bağlılığı nedeniyle dünya çapında takdir edilen Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in vefatından dolayı derinden üzüldüm. Benim için iyi bir arkadaştı. BM'nin onlarca yıllık değişimi boyunca güven verici bir varlık gösterdi. Onun ömrü boyunca sarsılmaz bağlılığı hep hatırlanacak" ifadeleri kullanıldı.

"ÜLKEMİZ KRALİÇE 2. ELİZABETH'İN SALTANATI ALTINDA BÜYÜDÜ"

İngiltere Başbakanı Liz Truss, İngiltere'nin Kraliçe 2. Elizabeth sayesinde büyük bir ülke olduğunu belirterek, saltanatı devralan Kral 3. Charles'a bağlılığını sundu. Truss, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından Downing Street'te yaptığı konuşmada "O, bizim en uzun süre hüküm süren hükümdarımızdı. 70 yıl boyunca böyle bir haysiyet ve zarafetle liderlik etmek olağanüstü bir başarıdır." diye konuştu. Truss "Kraliçe 2. Elizabeth, modern İngiltere'nin üzerine inşa edildiği kayaydı. Ülkemiz onun saltanatı altında büyüdü ve gelişti. İngiltere, onun sayesinde bugün büyük bir ülke." değerlendirmesini yaptı.

15. BAŞKAN OLARAK ATADI

2. Elizabeth'in hem ülke içinde hem tüm dünyada sevilen ve hayranlık duyulan bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Truss, "O, benim için kişisel bir ilham kaynağı oldu." dedi. Truss, Kraliçe'nin 96 yaşında dahi görevlerini ihmal etmeyerek kendisini 15'inci başbakan olarak atadığına dikkati çekti. 2. Elizabeth'in 100'den fazla ülkeyi ziyaret ettiğini ve dünya çapında milyonlarca insanın hayatına dokunduğunu dile getiren Truss, "Önümüzdeki zor günlerde onun ömrü boyunca ettiği olağanüstü hizmeti kutlamak için Birleşik Krallık, 'Commonwealth' ve dünyadaki dostlarımızla bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Truss, bin yıldan fazla süredir olduğu gibi tacın yeni hükümdara, oğlu 3. Charles'a geçtiğini belirterek, "Kral'ın ailesiyle birlikte annesinin yasını tutuyoruz. Yas tutarken bir halk olarak bir araya gelip onun şimdi hepimiz için taşıdığı müthiş sorumluluğu üstlenmesine yardım etmek için onu desteklemeliyiz. Ona sadakatimizi ve bağlılığımızı sunuyoruz." diye konuştu.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yayınladığı taziye mesajında, ''Kraliçe II. Elizabeth, İngiliz ulusunun devamlılığını ve birliğini 70 yıldan uzun bir süre boyunca sağladı. Fransa'nın bir dostu, ülkesinde ve asrında kalıcı bir iz bırakan, kalplerin Kraliçesini anıyorum" dedi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, ''Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden derinden üzüldüm. 70 yılı aşkın bir süredir özverili liderliğin ve kamu hizmetinin örneklerini oluşturdu. Kraliyet Ailesine, NATO Müttefiklerimiz Birleşik Krallık, Kanada ve İngiliz Milletler Topluluğu halkına en derin taziyelerimi sunuyorum'' açıklamasında bulundu.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın adına Beyaz Saray Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kalplerimiz ve düşüncelerimiz Kraliçenin ailesi ve Birleşik Krallık halkıyla" denildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, '' II. Elizabeth, Kanada tarihinin büyük bir kısmını temsil etmiştir'' dedi.

İNGİLTERE BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA BAYRAK YARIYA İNDİRİLDİ

Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul'da bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi.

Kraliçenin eşi Prens Philiph, 73 yıllık evliliklerinin ardından geçen yıl hayatını kaybetti.

KRALİÇENİN VELİAHTI PRENS CHARLES

Kraliçenin ölümünün ardından gözler ise yerine geçecek isme çevrildi. Yas dönemi sona ermesinin ardından muhtemelen bir yıl sonra Prens Charles, Kraliçe'nin yerine resmen tahta çıkacak isim olacak. Bunun için görkemli bir tören düzenlecek. Prens Charles kral olduğunda farklı bir isim kullanacak. Eski eşi Prenses Diana ile 1996'da boşanması ve Diana'nın bir yıl sonra trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 2005'te Camilla ile evlenen Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'in en büyük oğlu olarak onun ardından tahta geçecek varis olarak kabul edilmişti. Camilla'nın ilk evliliğinden iki çocuğu var. Prens Charles'ın ardından tahta geçecek olan varis ise Prenses Diana'dan olan büyük oğlu William olacak.

KRALİÇENİN CAMİLLA İSTEĞİ

Kraliçe tahta geçişinin 70. yıldönümünde bir mesaj yayımlamış ve oğlu Galler Prensi Charles'ın kral olması durumunda Camilla'nın kraliçe olarak anılmasının "samimi dileği" olduğunu söylemişti.

York Dükü ve Düşesi, kraliçenin bebeklik fotoğrafı

Windsor Royal Lodge karısı Kraliçe Elizabeth ile Kral George VI ve kızları Prenses Elizabeth ve Prenses Margaret, 1946

Kraliçe ve Prens Charles - 1950

Kraliçenin taç giyme töreni -1954

Kraliçe Elizabeth'in son durumu merak konusuydu, cenaze planı belli oldu Dünya tarihinin en uzun süre tahtta kalan halan ikinci hükümdarı Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı. Kraliçe Elizabeth'in son durumu merak konusuydu ki cenaze planı ile ilgili gelişmeler de belli oldu. İşte son gelişmeler...

Buckingham Sarayı açıkladı: Kraliçe tıbbi gözetim altında Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah yapılan kontrollerin ardından doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle Kraliçe II. Elizabeth'in tıbbi gözetim altına alındığı belirtildi. Kraliçenin yoğun bakımda olduğu aktarıldı.