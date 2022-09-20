Türkiye Gazetesi

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth, Westminster Katedrali'nde düzenlenen görkemli bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kraliçenin cenaze töreni, dünya çapında tahmini en çok izlenen canlı yayın olurken, tabutunun üzerindeki bir not ise dikkat çekti.

ANNEYE VEDA NOTU...

Çiçeklerle dolu bir çelenk üzerinde duran notun, annesinin ardından tahta geçerek krallığı ilan edilen oğlu Kral 3. Charles'ın kraliçeye yazmış olduğu bir veda mesaj olduğu ortaya çıktı.

Notta, “Seni sevgi dolu ve adanmış bir şekilde hatırlayacağım. Charles R.” yazdığı öğrenilirken, “R” harfinin Latince’de “kral” anlamına gelen “Rex”in kısaltması olduğu anlaşıldı.

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Öte yandan, Kraliçe II. Elizabeth, 9 Nisan 2021'de hayata veda eden ancak Kraliçe ile birlikte toprağa verilebilmesi için naaşı bekletilen eşi Philip ile Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne defnedildi.

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