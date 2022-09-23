Türkiye Gazetesi

Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimler referanduma gidiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, sonuçlarını destekleyeceklerini belirttiği referandumlar 27 Eylül’e kadar sürecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ise referandumların, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın "ciddi bir ihlali" olduğunu söylemişti. Referandum sonucunda Rusya’nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi beklenirken Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabilecekleri uyarısında bulunuyor.

Rus ayrılıkçılar: Gözaltındaki İngiliz hayatını kaybetti Ukrayna'da Rus destekli ayrılıkçılar tarafından yakalanan ve paralı asker olmakla suçlanan İngiliz yardım görevlisi Paul Urey'in, gözaltındayken hayatını kaybettiği açıklandı. Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti İnsan Hakları Temsilcisi Daria Morozova yaptığı açıklamada, 45 yaşındaki Urey’in diyabet, solunum, böbrek ve kardiyovasküler sorunları yaşadığını belirtti.

Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı bildirildi.