Türkiye Gazetesi

İran’da Mahsa Amini protestoları hakkında İran dini lideri Ali Hamaney ilk kez açıklamalarda bulundu ve ABD ve İsrail’i işaret etti.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Tahran'daki İmam Hasan Mücteba Subay ve Polis Eğitim Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı kuvvetler öğrencilerinin ortak mezuniyet törenine katılan Hamaney, konuşmasında ülkede son günlerde meydana gelen protesto olaylarına ilişkin açıklamada bulundu.

İran lideri Ali Hamaney, Mahsa Emini'nin ölümünden sonra ülke genelinde başlayan protestolarından ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu. Tasnim Haber Ajansı'na göre, Tahran'daki İmam Hasan Mücteba Subay ve Polis Eğitim Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı kuvvetler öğrencilerinin ortak mezuniyet törenine katılan Hamaney, konuşmasında ülkede son günlerde meydana gelen protesto olaylarına ilişkin açıklamada bulundu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ancak Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (İHR) ise ülke genelindeki gösterilerde 92 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

İran'da protestolar yeniden başladı İran’da Mahsa Emini’nin gözaltına alından sonra ölümü sonrası başlayan gösterilerin 15. gününde ülkenin birçok kentinde sokaklar yeniden hareketlendi.

İran'da ortalık karıştı! Polis göstericilere ateş açtı İran'ın güneydoğusundaki Zahedan kentinde cuma namazı sonrası düzenlenen gösteri sırasında açılan ateş sonucu en az 2 kişinin öldüğü, aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.