ABD gezisinde Golan saldırısı tesadüf mü? Uzmanlar, İsrail'in tezgahını değerlendirdi

İsrail'in Golan saldırısını değerlendiren Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, “Sanki bir tiyatronun içindeyiz. Netanyahu, Washington’dan saldırıları için onay aldı, ülkesine daha güçlü döndü. İsrail, bu destekle saldırılarını artırdı” dedi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ / ANKARA - Hamas’ı suçlayarak Gazze’yi yutan İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri’ne düşen füze için de Hizbullah’ı hedef göstererek Lübnan’a saldırdı. Şüpheli 7 Ekim saldırısından yirmi gün önce BM’de konuşma yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yine bir ABD ziyareti sonrası Golan’ı hedef aldı. İki olayın zamanlaması “ABD’de Lübnan’ın işgali mi devreye sokuldu?” sorusunu akıllara getirdi. Uzmanlar, Netanyahu’nun ABD dönüşü izlediği politikayı değerlendirdi.

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı ESAmekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Suriye, Irak ve Libya ulus devleti olarak kalsaydı İsrail’in bu şekilde hareket etmesinin çok zor olduğunu belirterek “Bu ülkelerde ulus devleti bilinci ABD tarafından yok edildi ve birer haydut devlet hâline getirildiler. Netanyahu’nun ABD’den aldığı moral çok fazla. Ayakta alkışlandı ve çok fazla bir tepki ile karşılaşmadı. Batı basınının da tepkisini çekmedi. Artık ABD’de başkan değişse bile Washington’un desteğinin devam edeceğini biliyor. Bu ziyaret ile Netanyahu, ABD’den saldırıları için vize almış oldu, ülkesine daha güçlü döndü, bütün bölgeye saldırıları hızlandırdılar, maalesef bir anlaşma ümidi de görünmüyor” dedi.

İSRAİL, SENARYO YAZDI

“Sanki bir tiyatronun içindeyiz” diyen Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ da şunları kaydetti: “İsrail bir senaryo yazdı; Netanyahu’nun ne zaman ABD’ye gideceği, oradayken ne konuşacağı ve yeni saldırıların nasıl yapılacağı biliniyordu. Senaryo uygulandı ve Türkiye’de bu yeni saldırılara kayıtsız kalamadı. Erdoğan’ın çıtayı yükselterek, ‘Biz nasıl Karabağ’a, Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız’ demesi, İsrail’i çıldırttı. Arkasından yapılan benzetme çok alçakça bir saldırı.”

Başbuğ, Netanyahu’nun Washington dönüşündeki tutumunu, ABD’den aldığı desteğe bağlayarak “Bunlar son kozları, birlikte çok büyük bir bataklığa girmek üzereler, çöküş ve yok oluşa gidiyorlar” diye konuştu.

"ERDOĞAN'IN SÖZLERİNDE CAYDIRICILIK VURGUSU VAR"

Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Abdullah Ağar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinde bir caydırıcılık vurgusu olduğunu belirterek “7 Ekim’den sonra Netanyahu ve eksenindeki aşırı sağcıların ve Yahudi merkezli yaklaşım üretenlerin Türkiye topraklarını da hedef alan vurguları söz konusu. Arzımevut veya Kırmızı Boğa gibi. Gazze’de yaşanan katliamı çok daha geniş alana yayma eğiliminde olduklarını gördük” ifadelerini kullandı.