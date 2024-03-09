ABD ordusuna ait helikopter Meksika sınırında düştü: 3 ölü

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Mart 2024 11:56 - Güncelleme: 9 Mart 2024 12:00 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

ABD ordusuna ait bir helikopter, sınır güvenliği görevini yaparken Meksika sınırında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü. 3 askerin öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.