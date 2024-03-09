ABD ordusuna ait helikopter Meksika sınırında düştü: 3 ölü
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
ABD ordusuna ait bir helikopter, sınır güvenliği görevini yaparken Meksika sınırında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü. 3 askerin öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD Kuzey Ortak Görev Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, dün sınır güvenliği görevi sırasında "UH-72 Lakota" model helikopterin Texas eyaletindeki Rio Grade City yakınında düştüğünü bildirildi.
Açıklamada, 2 Ulusal Muhafızı ve 1 sınır devriyesi personelinin hayatını kaybettiği, 1 askerin yaralandığı kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Rio Grade City'nin içinde bulunduğu Starr Bölgesi Hakimi Eloy Vera, yaralı askerin durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı