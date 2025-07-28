'ABD rüyasını' bir videoyla özetledi! Hastaneye gitti, 1,5 milyon TL'den fazla ödeme yaptı

ABD’de bir vatandaşın, yalnızca 24 saatten az kaldığı hastanede 41 bin dolarlık fatura ile karşılaşması, ülkenin tartışmalı sağlık sistemini yeniden gündeme taşıdı. Yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılan kişi, hiçbir ameliyat ya da ileri tıbbi işlem uygulanmadan kendisine çıkarılan bu astronomik bedelin şokunu yaşadı.

2024 yılında gelişmiş 10 devlet arasında 'en kötü sağlık sistemine sahip ülke' seçilen ABD'de çekilen bir video şaşkına çevirdi.

Bir ABD vatandaşı, sosyal medya hesabından ülkenin sağlık sistemi ile ilgili bir fatura paylaştı ve kelimenin tam anlamıyla isyan etti.

Yüksek tansiyon rahatsızlığı için hastaneye giden vatandaş, 24 saatten az bir süre kaldığı hastanede 41 bin dolarlık (1.662.768 TL) fatura karşısında şaşkına döndü.

"HERKES SAĞLIK SİSTEMİMİZDEN NEFRET EDİYOR"

Bu durumu 'tamamen saçmalık' olarak nitelendiren vatandaş, şunları söyledi:

"Ben, hayatımda ilk defa hastanede kaldıktan sonra ilk hastane faturamı alan yaşlı bir milenyum kuşağı üyesiyim. Bu bir gasp. İşte bu yüzden herkes sağlık sistemimizden nefret ediyor. 41.000 dolar. Yani, yüksek tansiyon nedeniyle hastanede 24 saatten az kaldım. Herhangi bir ameliyatım, CAT taramam, MRG'im ya da benzeri hiçbir şeyim olmadı. Faturam kesinlikle saçma. Laboratuvar ve kimya testleri için 10 bin dolar, laboratuvarlar için 2 bin dolar, kan kültürü için 4 bin 400 dolar. Ve arkasına bakarsanız, daha da kötüleşiyor. Acil servis bakımı için 12 bin dolar, bu gözlem odası ziyaretleri için 1.000 dolar, 3 bin. dolar, fizik tedavi ve PT için her biri 800 dolar var. Yani, bu delilik. Bu, her anlamda bir gasp. İnsanlar bunu nasıl yapıyor bilmiyorum. Bu benim ilk deneyimim ve şoktayım."

EN PAHALI, EN EŞİTSİZ: ABD SAĞLIK SİSTEMİ SINIFTA KALDI

Öte yandan, ABD'nin sağlık sistemine ilişkin eleştiriler çoğu zaman gündeme geliyor.

2024 yılında merkezi ABD'de bulunan Commonwealth Fund adlı vakfın raporuna göre, ABD'nin sağlık sistemi, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, İngiltere, İsveç ve İsviçre'nin sağlık sistemiyle karşılaştırılmış ve 'en kötü sağlık hizmeti sunulan ülke' olarak belirlenmişti.

ABD, Dünya Sağlık Örgütü "sağlık hizmetleri verimliliği" 2016 sıralamasında, 191 ülke arasında 37'nci olmuştu.

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VATANDAŞLAR YILLIK ORTALAMA 13 BİN DOLAR ÖDÜYOR

Kaiser Family Foundation tarafından yapılan araştırmaya göre, doktor ve sigorta maliyetleri Demokratlar için yüzde 42 ve Cumhuriyetçiler için yüzde 45 oranında en önemli sorun olarak öne çıkıyor.

Federal hükümet verilerine göre, vatandaşlar sağlığa kişi başına yılda 13 bin dolardan (527.089 TL) fazla para harcıyor.