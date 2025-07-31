Bir günde bir yıllık yağış almıştı! Çin'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor

Çin’de şiddetli yağışların bilançosu ağırlaşıyor. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Pekin Belediye Komitesi Başkanı Xia Linmao düzenlediği basın toplantısında, "23 Temmuz ile 29 Temmuz arasında, Pekin aşırı yağışlara maruz kaldı" ifadelerini kullanarak, bu yağışların "önemli can kayıplarına ve diğer zararlara" yol açtığını belirtti.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Xia Linmao, "31 Temmuz öğle saatleri itibarıyla, Pekin genelinde meydana gelen felaketler sonucunda yaklaşık 44 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise hala kayıp" diyerek, ölümlerin 31'inin, kentin kuzeydoğusunda yer alan Taishitun kasabasındaki bir "yaşlı bakım merkezinde" meydana geldiğini söyledi. Xia, kayıp olanların, arama ve kurtarma çalışmalarında görev yapan yerel yetkililer olduğunu açıkladı.

Komite Başkanı Xia Linmao, "Belediye parti komitesi ve şehir yönetimi adına, hayatını kaybedenler için derin üzüntümüzü ve yakınlarına içten taziyelerimizi ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

YILLIK YAĞIŞ BEKLENTİLERİNİN YÜZDE 90'I BİR GÜNDE KAYDEDİLDİ

Meteorolojiden salı günü yapılan açıklamada, "Bazı bölgelerde, bir gün içerisinde yıllık beklentilerin yüzde 80 ila 90’ı seviyesine ulaşacak şekilde yağışlar kaydedildi. Kısa süre içinde bu ölçekte yağışlara dayanabilecek sistemlerin sayısı çok az. Bölgedeki coğrafi yapı da afete davetiye çıkardı. Kuzey ve batı yönlerinde bulunan dağlar nemli havayı hapsederek sıra dışı yağışlara neden oldu" denilmişti.