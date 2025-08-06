Havalimanında asansör faciası! Genç kadın boşluğa atladı: O anlar kamerada

Endonezya’daki Kualanamu Havalimanı, korku dolu anlara sahne oldu. 38 yaşındaki Aisiah Sinta Dewi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

NE OLDUĞUNU ANLAMADI! BİR ANDA BOŞLUĞA ATLADI

Yeğeniyle buluşmak için havalimanına gelen Dewi, bindiği asansörün kapısının açılmaması üzerine panikledi. İçeride mahsur kalan kadın acil durum düğmelerine basarak kapıyı zorla açmaya çalıştı. Yeğenini arayıp durumu bildiren talihsiz kadın, bir anda açılan kapıdan adım atarak boşluğa düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen ekipler, ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, havaalanı yönetimi ağır ihmal ile suçlandı. Yetkililerin, Dewi'nin yardım çağrılarına geç cevap verdiği ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı.