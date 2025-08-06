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Havalimanında asansör faciası! Genç kadın boşluğa atladı: O anlar kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Endonezya'nın Medan kentindeki Kualanamu Havalimanı'nda korkunç bir asansör kazası yaşandı. 38 yaşındaki kadın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. 

Endonezya’daki Kualanamu Havalimanı, korku dolu anlara sahne oldu. 38 yaşındaki Aisiah Sinta Dewi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Havalimanında asansör faciası! Genç kadın boşluğa atladı: O anlar kamerada - 1. Resim

NE OLDUĞUNU ANLAMADI! BİR ANDA BOŞLUĞA ATLADI

Yeğeniyle buluşmak için havalimanına gelen Dewi, bindiği asansörün kapısının açılmaması üzerine panikledi. İçeride mahsur kalan kadın acil durum düğmelerine basarak kapıyı zorla açmaya çalıştı. Yeğenini arayıp durumu bildiren talihsiz kadın, bir anda açılan kapıdan adım atarak boşluğa düştü. 

Havalimanında asansör faciası! Genç kadın boşluğa atladı: O anlar kamerada - 2. Resim

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen ekipler, ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, havaalanı yönetimi ağır ihmal ile suçlandı. Yetkililerin, Dewi'nin yardım çağrılarına geç cevap verdiği ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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