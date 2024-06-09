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İran'da cumhurbaşkanlığı için ortaya çıkan kadın aday Zohre Elahiyan çekildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İran&#039;da cumhurbaşkanlığı için ortaya çıkan kadın aday Zohre Elahiyan çekildi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gözler Cumhurbaşkanlığı seçimine çevrildi. Kadın aday eski milletvekili Zohre Elahiyan, Cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini açıkladı.

İran'da eski kadın milletvekili Zohre Elahiyan, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için yaptığı adaylık başvurusunu geri çektiğini duyurdu.

Elahiyan, X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, adaylık başvurusuna ilişkin açıklamada bulundu.

İran'da yapılacak 14. cumhurbaşkanlığı seçimi için 1 Haziran'da adaylık başvurusunda bulunan Elahiyan, "adaylar arasında kararlı ve uzman devrimci güçlerin olduğunu" göz önünde bulundurduğunu belirterek "devrim cephesinde birliğin sağlanması için başta kadınlar olmak üzere seçimlere azami katılım sağlanması" çağrısı yaptı.

İran'da cumhurbaşkanlığı için ortaya çıkan kadın aday Zohre Elahiyan çekildi - 1. Resim

Elahiyan, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, kadınların önemli yönetim pozisyonlarında bulunması konusundaki "olumlu görüşüne" teşekkür ederek adaylıktan çekildiğini ifade etti.

Adaylık başvuru sürecinin üçüncü gününde 1 Haziran'da İçişleri Bakanlığına gelerek kayıt yaptıran Elahiyan, basına yaptığı açıklamada, "Hükümetimin sloganı; sağlıklı hükümet, sağlıklı ekonomi ve sağlıklı toplumdur." demişti.

Tıp doktoru olan Zohre Elahiyan, İran Meclisinin önceki döneminde Tahran, Rey, Şemiranat, İslamşehr ve Perdis seçim bölgelerinden milletvekili seçilmişti. Mecliste İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Elahiyan, Şubat 2023'te Avrupa Birliği (AB) tarafından "yaptırım listesine" alınmıştı.

İran'da cumhurbaşkanlığı için ortaya çıkan kadın aday Zohre Elahiyan çekildi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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