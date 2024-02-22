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    • Haberler > Dünya > Japonya körfezinde ölü balina bulundu! Uzmanlar küresel ısınmaya işaret etti

    Japonya körfezinde ölü balina bulundu! Uzmanlar küresel ısınmaya işaret etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Kyodo News
    - Güncelleme:
    Japonya körfezinde ölü balina bulundu! Uzmanlar küresel ısınmaya işaret etti
    Japonya, Osaka, Balina, Haber

    Dünya Haberleri  / Kyodo News

    Japonya'nın karmaşık yapısıyla bilinen Osaka Körfezi'nde 13 ila 14 metre boyunda ve 25 ila 30 ton ağırlığında balina ölüsü bulundu. Balinanın geçtiğimiz günlerde mahsur kaldığına dair rapor yayınlanmıştı. Uzmanlar küresel ısınmanın bu sayıyı artıracağını söylerken, bölgenin yapısının da üzücü olaya zemin hazırladığını belirtti.

    Labirent benzeri geçitleriyle bilinen batı Japonya körfezi Osaka'da çok sayıda balina mahsur kalırken uzmanlar, küresel ısınma ilerledikçe deniz memelilerinin bölgeye girme ihtimalinin giderek arttığı konusunda uyarıyor.

    KÖREFEZDE ÖLÜ BULUNDU

    Pazartesi günü Osaka Körfezi'nde 13 ila 14 metre boyunda ve 25 ila 30 ton ağırlığında ölü bir ispermeçet balinası  bulundu.  Bir hafta önce Hyogo Bölgesi'ndeki Kobe açıklarında balinanın Ocak ayının sonlarından bu yana körfezde mahsur kaldığına ilişkin raporlar yayınlanmıştı.

     Japonya körfezinde ölü balina bulundu! Uzmanlar küresel ısınmaya işaret etti - 1. Resim

    OKYANUSA DÖNEMEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜ

    Yerel limanlar bürosuna göre körfeze giren tüm balinalar, Pasifik Okyanusu'na dönemedikleri için öldü. Balinaları kovmak için metalik sesler kullanılsa da onları tedirgin etme riskinden dolayı, bu çözümün ideal olmadığı vurgulanıyor.

    KÜRESEL ISINMAYA DİKKAT

    Osaka Doğa Tarihi Müzesi topluluk kulübü başkanı Yasunobu Nabeshima, Osaka Körfezi'nde dolaşan balinaların artışını, Pasifik Okyanusu ile körfez arasındaki sıcaklık farkının azalmasına neden olan küresel ısınmaya bağladı.

    KÖRFEZİN KARMAŞIK YAPISI ÖLÜMLERE DAVETİYE ÇIKARIYOR

    Osaka Körfezi'nin karmaşık yapısı balinaların tuzağa düşmesini de kolaylaştırıyor. Osaka ve Sakai şehirlerinin kıyıları birçok labirentten geçitten oluşuyor. En son balinanın ilk kez görüldüğü Kobe limanı basit bir yapıya sahipken, pazartesi günü cesedinin bulunduğu Sakai-Semboku Limanı çıkmaza giriyor.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Kyodo News
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