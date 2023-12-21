Macron, Putin’i Fransa'ya davet için şartını açıkladı

21 Aralık 2023 10:07 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 10:20

Rusya-Ukrayna savaşı ikinci yılına yaklaşırken Batı ülkelerinin Kiev yönetimine askeri ve diğer maddi destekleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Rusya’yı savaştan geri adım attırmaya çalışan Batı devletleri, Moskova yönetimini yaptırımlarla dize getirmeye çalışıyor.

Savaş eski şiddetinde olmasa da bazı bölgelerde çatışmalar sürerken Fransa’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya lideri Putin’e seslenerek ülkesine davet için barış masası şartını koştu.

Macron, Vladimir Putin’i ülkesinde ağırlamak istediğini ancak bunun olması için Rusya’nın Ukrayna ile masaya oturması gerektiğini dile getirdi.

France 5 televizyonuna konuşan Macron, Putin'in olası Paris seyahati hakkında konuştu. Macron, "Ancak Putin barış görüşmeleri yaparsa ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile durumu değiştirirse olur." dedi.

Rus basınından TASS haber ajansı, gazetecilerin Macron ile, 2024'te kutlanacak Zafer Günü gibi önemli etkinlikleri görüştüğünü bildirdi.

Yaklaşan kutlamalara katılacak isimler arasında Vladimir Putin'in muhtemelen olmayacağı belirtiliyor.

EN SON 10 YIL ÖNCE KATILMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı, Normandiya Çıkarması'nı anma etkinliklerine en son 10 yıl önce, 2014'te katılmıştı.

Etkinlikte dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve ABD Başkanı Barack Obama da yer almıştı.

"TELEFON NUMARAMI DEĞİŞTİRMEDİM"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında sürdürülebilir bir barışa yardımcı olması halinde, Rus mevkidaşı Putin ile görüşmeyi düşüneceğini söylemişti.

"Anlaşmaları bozarak savaşı tek taraflı başlatan ben değilim." diyen Macron, şu ifadeleri kullanmıştı:

Ukrayna'nın kuzeyinde savaş suçları işlemeye karar veren de Fransa değildi. Ciddi olmak zorundayız, telefon numaramı değiştirmedim.

Putin: Fransa Cumhurbaşkanı bizimle ilişkiyi kesti

Yıl sonu basın toplantısında soruları cevaplayan Putin'e, Macron hakkındaki görüşleri sorulmuş, Rusya Devlet Başkanı şu cevabı vermişti;

Bir noktada Fransa Cumhurbaşkanı bizimle ilişkiyi kesti. Biz yapmadık, ben yapmadım. O yaptı. İlgi varsa buna hazırız. Olmazsa biz kendimiz hallederiz.

AVRUPA'NIN RUSYA İLE YAKINLAŞMA ÇABALARI

Avrupa ülkelerinin son dönemde Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırımlara boğduğu Rusya ile yakınlaşma çabaları dikkat çekiyor.

Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz da yaptığı açıklamada, Putin ile görüşmeye hazır olduğuna dair ifadeler kullanmıştı.

Avrupa'daki bu tavır, Kremlin ile "arayı yeniden bulma" çabaları olarak değerlendiriliyor.