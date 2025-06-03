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Markete girip abur cuburları yedi! Dev fili görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Markete girip abur cuburları yedi! Dev fili görenler gözlerine inanamadı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tayland'da ilginç bir olay yaşandı. Milli park yakınlarındaki bir markete giren fil, raflardaki atıştırmalık ürünleri yedi. Market sahibi ise fili sapanla uzaklaştırdı. Olay anı kameralara yansıdı. 

Tayland'ın kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Khao Yai Milli Parkı yakınlarında yiyecek arayan "Plai Biang Lek" adlı bir fil, markete girdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, dükkana zor sığan dev filin yaklaşık 10 dakika boyunca raflardaki atıştırmalıkları yediği görüldü. Market sahibi ise dev fili sapanla kovaladı. Fil, bir süre komşu evin bahçesinde dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Markete girip abur cuburları yedi! Dev fili görenler gözlerine inanamadı - 1. Resim

PİRİNÇ KRAKER VE TAVUK YUMURTALARINI YEDİ

Dükkan sahibi Ploy yaptığı açıklamada, fillerin zaman zaman bölgeden geçtiğini, ancak ilk kez fillerden birinin içeri girerek yiyeceklere yöneldiğini söyledi. Dükkanda 1.000 Baht (yaklaşık 1.200 TL) civarında maddi zarar oluştuğunu belirten Ploy, filin özellikle pirinç krakerleri ve tavuk yumurtalarını yediğini ifade etti.

Markete girip abur cuburları yedi! Dev fili görenler gözlerine inanamadı - 2. Resim

İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTILAR 

Milli park yetkilileri ve bölge halkı tarafından tanınan filin yıllardır aynı bölgede yaşadığı, ancak ilk kez bu şekilde bir dükkanın içine girerek yiyecek aradığı belirtildi.

Vahşi fil nüfusunun 3 bin-3 bin 500 arasında olduğu tahmin edilen Tayland’da sürüler halinde dolaşan filler zaman zaman tarlalara ve yerleşim alanlarındaki bahçelere girerek yiyecek arıyor. Ancak bir filin tek başına gündüz saatlerinde yerleşim bölgesine inerek bir markete girmesi, bölgede nadir rastlanan bir durum olarak kayıtlara geçti.

Markete girip abur cuburları yedi! Dev fili görenler gözlerine inanamadı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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