Rusya Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Yuryevka alanını ele geçirdi

Rusya, Ukrayna savaşındaki sıcak gelişmeler hakkında açıklama yaptı. Donetsk bölgesinde Yuryevka yerleşim birimine ilerleyen Rus ordusunun alanda kontrolü ele geçirdiği belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, iki cepheden de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin ilerlemeye geçtiği Donetsk bölgesi hakkında açıklama yapıldı.

RUSYA KONTROLÜ ELE GEÇİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Yuryevka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 13-19 Temmuz tarihleri arasında, yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna’daki hava üsleri, savunma sanayisi işletmelerini destekleyen enerji tesisleri, Ukrayna hava savunma sistemleri ve elektronik harp sistemlerine 11 grup saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, ayrıca bu saldırıların Ukrayna askerlerinin konuşlandığı yerleri, askeri teçhizat taşıyan trenleri ve cephanelikleri de kapsadığı belirtildi.

TÜM HEDEFLER VURULDU

Saldırıların hedefine ulaştığı vurgulanan açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Son bir haftada Ukrayna hava kuvvetlerine ait 3 Mig-29 savaş uçağının vurulduğu ifade edilen açıklamada, 8 ABD yapımı ATACMS füzesi, 10 Fransız yapımı Hammer güdümlü bomba, ABD yapımı 44 HIMARS füze ve yer hedeflerine göre dizayn edilmiş S-200 sisteminin imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada 94'ü Rusya’nın batı bölgelerinin sahası üzerinde olmak üzere toplam 305 İHA’nın vurulduğu, Karadeniz üzerinde Ukrayna’ya ait 10 insansız deniz aracının yok edildiği aktarıldı.

Ayrıca Rus ordusunun Donbas bölgesinde bir yerleşim yerini aldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Aktif eylemlerin bir sonucu olarak, ‘Merkez’ birlik grubu askerleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Yuryevka yerleşimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.