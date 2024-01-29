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    • Uluslararası Göç Örgütü açıkladı: Sadece 1 ayda 100'e yakın can kaybı ya da kayıp

    Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, 2024'ün ilk ayında Orta ve Doğu Akdeniz'de 100'e yakın göçmenin öldüğünü veya kaybolduğunu bildirdi. Açıklamada, düzenli göç yollarına duyulan ihtiyacın altı çizildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Uluslararası Göç Örgütü açıkladı: Sadece 1 ayda 100&#039;e yakın can kaybı ya da kayıp
    Göçmen, Akdeniz, Göç, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, 2024 yılının başından bu yana Orta ve Doğu Akdeniz'de meydana gelen göçmen ölümlerine ilişkin verileri paylaştı. Pope, Roma'daki "İtalya-Afrika: Ortak Büyüme İçin Bir Köprü" isimli uluslararası zirveye konuşmacı olarak katıldı.

    Göçmenlerin korunması için çözümlerin tartışılması gerektiğine değinen Pope, "Bu konferans, tehlikeli rotalarda daha fazla insan hayatının kaybını durdurmak ve hareket halindeki insanları korumak adına birleşik ve sürdürülebilir mekanizmaları tartışmak için kritik bir fırsat" dedi.

    Düzensiz göçler nedeniyle 'bir can kaybının yaşanmasının' dahi fazla olduğunu vurgulayan Pope, ölüm ve kaybolmalara ilişkin son kayıtların, güvenli ve düzenli yolları içeren kapsamlı bir yaklaşımın önemine işaret ettiğini kaydetti.

    SADECE 1 AYDA 100'E YAKIN CAN KAYBI YA DA KAYIP

    Pope, 2024 yılının başından bu yana Orta ve Doğu Akdeniz'de 100'e yakın düzensiz göçmenin kaybolduğunu ya da öldüğünü belirterek, bu rakamın 2023'ün aynı dönemine göre 2 katından daha fazla olduğunu söyledi.

    Amy Pope, 2023'ün 2016'nın ardından düzensiz göç açısından 'en ölümcül yıl' olduğunun altını çizerek, "Akdeniz'de yıllık düzensiz göçmen ölüm ve kaybolma sayısı 2021'de 2 bin 48'den 2022'de 2 bin 411'e yükseldi. Bu rakam 2023 sonunda ise 3 bin 41'e ulaştı" dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    GöçmenAkdenizGöç
    Haberler > Dünya > Uluslararası Göç Örgütü açıkladı: Sadece 1 ayda 100'e yakın can kaybı ya da kayıp
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