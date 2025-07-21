Ünlü markanın bu ürünü toplatılıyor! Yetkililer çağrıda bulundu: Tüketmeyin, geri getirin

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Otoritesi (NVWA), tüketicileri uyarmak amacıyla güvenlik riski taşıyan yeni ürün listesini açıkladı. Dikkat çeken listede boykot listesinde olan Nestle’nin ürünleri de yer alırken, söz konusu ürünler geri çağrıldı.

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Otoritesi (NVWA), tüketiciler için güvenlik riski taşıyan yeni ürün listesini açıkladı.

Listede, boykot listesinde olan Nestle’nin ThickenUP Thickened içeceği de yer alırken, söz konusu ürünlerin geri çağrıldığı bildirildi.

NL Times sitesinin haberine göre, konuya ilişkin yapılan açıklamada, ürünün istenen kıvamda olmadığı, bu sebeple özellikle disfaji ve yutma güçlüğü yaşayan hastalar için ciddi tehlike oluşturabileceği belirtildi. Öte yandan yetkililer, bu ürünü kullanan kişilerin derhal tüketimi durdurmalarını ve varsa satın aldıkları yerlerle iletişime geçmelerini tavsiye ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada:

''Geri çağırma, özellikle barkodu 7613035692060 ve parti numarası 250342001 olan ThickenUP Thickened Drink pomme/appel 114 ml için geçerlidir. Etkilenen partinin son kullanma tarihi 12 Şubat 2026'dır. Söz konusu ürün tıbbi kullanım amaçlıdır ve yalnızca tıbbi kanallar aracılığıyla satılmaktadır.'' ifadelerine yer verildi.