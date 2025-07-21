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14 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Ailesinin gözü önünde parçalara ayrıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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14 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Ailesinin gözü önünde parçalara ayrıldı
Timsah Saldırısı, Meksika, Çocuk Ölümü, Kanal, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meksika'nın Pasifik kıyısında yaşayan 14 yaşındaki çocuk, düştüğü kanalda timsahlar tarafından parçalanarak öldürüldü. Trajik olayın ardından harekete geçen yetkililer, cesedin parçalarına ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kan donduran olay, 18 Temmuz’da Meksika’da yaşandı. 14 yaşındaki Andres Alejandro Santana Hernandez, ailesi ile birlikte bir kanalın etrafında otururken timsah saldırısına uğradı.

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Ailesinin gözü önünde parçalara ayrıldı - 1. Resim

CESEDİ PARÇALARA AYRILDI

Yaşadığı olay karşısında şoke olan aile, çocuğu timsahın ağzından çekip çıkaramadı. Kanal boyunca sürüklenen Hernandez’in cesedi, parçalara ayrılarak kanala karıştı.

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Ailesinin gözü önünde parçalara ayrıldı - 2. Resim

PARÇALARINA ULAŞABİLMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine yetkililer sevk edildi ancak ulaştıklarında çocuk çoktan hayatını kaybetmişti. Yetkililer bu kez, cesedin parçalarına ulaşabilmek için harekete geçti.

Olaya ilişkin incelemeler sürerken yetkililer, ziyaretçileri kanalın etrafından uzak durmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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