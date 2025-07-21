Denizin ortasında alev alev yanmıştı! Gemiden kurtardığı kızını böyle sakinleştirdi

Endonezya'da yanan feribottan 568 kişi kurtarıldı; ölü sayısı ilk açıklamaya göre azaldı. Bir baba, kızını kurtarıp sakinleştirmeye çalıştığı anları kayda aldı. Video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı'ndan (BASARNAS), Kuzey Sulawesi açıklarındaki yolcu feribotunda dün çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, ilk belirlemelere göre yangında hayatını kaybettiği duyurulan 5 kişiden 2'sinin hayatta olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, ölü sayısının 3 olarak güncellendiği bildirildi.

568 KİŞİ KURTARILDI

Bir sahil güvenlik gemisi, 6 kurtarma botu ve çok sayıda şişme botun katıldığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda feribottaki 568 kişinin kurtarıldığı kaydedildi. Yetkililer, yangının meydana geldiği 600 yolcu kapasiteli feribotta bulunan kişi sayısının resmi kayıtlarda yazandan daha fazla olduğunu ve bu tutarsızlığın arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını aktardı.

O ANLARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Alev alan gemiden atlayarak kurtulan bir baba ise kızını da kurtardıktan sonra o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Kriz anlarını cesurca yöneten adamın videosu yüzlerce kez tıklanarak sosyal medyada viral oldu.