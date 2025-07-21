'Far' kavgası kanlı bitti! Polis, genç sürücüye saldırdı: Dehşet anları kamerada
ABD’nin Florida eyaletinde devriye gezen polis memuru, bir sürücüyü farlarını yakmadığı gerekçesiyle durdurdu. Havada yağmur veya sis olmadığı için farlarını yakmadığını söyleyen sürücüye sinirlenen polis, adamın camını kırarak darp etti. Görüntüler sosyal medyada viral olurken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Dehşete düşüren olay, ABD’nin Florida eyaletine bağlı Jacksonville kentinde şubat ayında yaşandı. Seyir halindeki bir sürücü, farlarını yakmadığı gerekçesiyle devriye atan polis memurları tarafından durduruldu. Genç sürücü yaşadıklarını sosyal medyada anbean paylaştı.
''FARLARINI NEDEN YAKMADIN?''
Görüntülerde, polis memurunun, ''Farlarını neden yakmadın?'' sorusu üzerine havanın yağmurlu olmadığını belirten genç sürücü, bunun gerekli olmadığını söylüyor.
ÖNCE CAMI KIRIYOR, ARDINDAN ÖLDÜRESİYE DÖVÜYOR
Aldığı cevaba sinirlenen memur, önce adamın kapalı camını yumruklayıp kırıyor. Ardından sürücüyü darp etmeye başlayan polisin "Hemen araçtan çık" diye bağırdığı duyuluyor. Genç adam ağır yaralanırken, yaşadıkları karşısında şoke oluyor.
''ENİNDE SONUNDA DUYURMAK ZORUNDAYDIM''
Kan donduran olay, genç adamın sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşıldı:
19 Şubat saat 16:00'da farlarım kapalı olduğu için kenara çekildim. Havada yağmur ve sis yoktu, mavi gökyüzünün bir kısmını görebiliyordum. Olay anında sadece bir amir istedim ve işler gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde büyüdü.
Kırık bir diş ve dudağımda dokuzdan fazla dikiş var (dişim dudağımdan geçti). Ayrıca beyin sarsıntısı ve kısa süreli hafıza kaybı yaşadım. Henüz tam olarak iyileşmedim ama eninde sonunda bunu duyurmak zorundaydım.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.