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Yüzme havuzunda mahsur kalmıştı! İmdadına polis yetişti: İlginç anlar kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Florida, Timsah, Polis, Havuz, Sosyal Medya, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin Florida eyaletinde bir evin yüzme havuzunda mahsur kalan timsah, bir polis memuru tarafından çıkarıldı. İlginç olay vücut kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, sosyal medyada binlerce kez tıklandı.

Olay, Florida'nın St. Augustine kentinde bir evin bahçesinde yaşandı. Havuza girerek orada mahsur kalan yavru timsah, tüm çabalara rağmen çıkarılamayınca yetkililere haber verildi. 

Yüzme havuzunda mahsur kalmıştı! İmdadına polis yetişti: İlginç anlar kamerada - 1. Resim

İhbar üzerine harekete geçen St. Augustine Şerif Yardımcısı Richardson uzun uğraşlar sonucu hayvanı yakalayarak dışarı çıkardı. 

ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

O anlar vücut kameralarına yansırken, görüntülerde polis memurunun çıplak elle sakin bir şekilde suya uzandığı ve "öfkeli" hayvanı havuzdan çıkardığı anlar görülüyor. 

Yüzme havuzunda mahsur kalmıştı! İmdadına polis yetişti: İlginç anlar kamerada - 2. Resim

POLİS ARABASIYLA GÖTÜRDÜLER

Edinilen bilgilere göre, yavru timsah kurtarıldıktan sonra polis arabasıyla güvenli bir şekilde yakındaki bir gölete taşındı. Mahalle sakinleri, Şerif Yardımcısının cesaretine hayran kaldıklarını vurgulayarak adamı tebrik etti. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken saatler içinde binlerce kez tıklandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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