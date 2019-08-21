Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duygusal yansımalar, son yıllarda estetik dünyasını değişime uğratan önemli bir nokta oldu. Özel Esteticium Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gamze Demirtaş konuyla ilgili olarak; 'Estetik operasyonlar için bize başvuran danışanlar, eskiden spesifik bir noktanın tedavisini arıyordu. Örneğin; gözlerimden hoşlanmıyorum gibi, net bir istek ve şikayette bulunuyorlardı. Fakat artık insanlar sadece o alanın düzeltilmesini istemiyor ,duygusal yansımalar ile aslında bundan daha fazlasını istiyor. Daha az yorgun ya da daha genç görünmek istiyorlar. Estetiğin çözülen duygusal yansımaları ile birlikte duygusal niteliklere göre yön alan eğilimler çıktı. Çözülen bu önemli şifre ile duygusal kodları yorumlayarak insanlara bütüncül bir yaklaşım gösteriyoruz. Duygusal kodları yorumlamak bu işin çok önemli bir parçası. Artık insanlara ''Daha kadınsı mı ya da erkeksi mi görünmek istiyorsunuz? yoksa daha genç mi görünmek istiyorsunuz?'' diye soruyoruz. Merkezimizde uzman doktorlarımız, öncelikle kişilerin şifreli kodlarını çözerek, duygusal yansımalarını öğreniyor ve ona göre harekete geçiyor' dedi.

Duygusal Yansımalara 8 İhtimalli 'MD Kod Tedavi' Yöntemi

Duygusal kodlarla estetik operasyonlar geçirmek isteyen insanlar için, 'MD Kod' muayene yöntemi uygulanmaya başlandı. Bu yöntem kişiye 8 ihtimal sunuyor ve kişinin bu ihtimalleri sıralaması isteniliyor. Bu ihtimalleri sıralamalarını sağlayacak çıkış noktası ise 'Tedavi olmak istediğinizde ulaşmak istediğiniz sonuç nedir?' sorusu oluyor.Cevaplar neticesinde ihtimaller de sıralanmış oluyor. 'Daha az yorgun mu, daha az kızgın, üzgün, sarkmış ya da yüz şekli incelmiş, daha genç, güzel ya da daha kadınsı -erkeksi ' bu ihtimaller çerçevesinde uzmanlarla birlikte ilk olarak hangi adımın atılacağını karar veriliyor. Bu tedavi yöntemini uygulayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Kiarash Ashrafi uyguladıkları yöntem ile ilgili olarak; Bazen en önemli strateji "evi temizlemek" olarak niteleyebileceğimiz yaklaşımdır. Yani negatif özellikler üzerinde çalışmak. Herkes iyi görünmek ister. Öncelikle evi temizlememiz gerek. Burası çok hoş bir mekan olabilir ama dekore etmeden evvel tamir etmeniz, zemindeki sorunları gidermeniz gerekir. Dolayısıyla pozitif özellikleri oluşturabilmek için negatif özellikleri gidermek gerekir. Öncelikle yapılması gereken budur, mesela hastanın daha güzel görünmek istiyorum dediğini varsayalım. Fakat hasta aynı zamanda mutsuz görünüyor. Eğer görünüşündeki mutsuzluğu tedavi edilmezse, güzel görünen ama hala yorgun görünmeye devam eden biri olacak, ya da daha güzel fakat kızgın görünen. Bu danışmanlıkta meydana gelen en önemli değişimdir. O yüzden her doktora gittiğinizde önceliklerinizi sıralamaya çalışın. Aynaya baktığınızda hangi olumsuz mesajdan hoşlanmadığınızı bulmaya çalışın. Doktorunuzla konuşularak size en uygun tedavi sunulacaktır' diyerek kodlar ile ilgili bilinmeyenleri dile getirdi.

Ayrıca MD kod tedavi sistemi sayesinde ameliyat yapılmış gibi sonuçlara ulaşmak da artık mümkün. En büyük değişiklik ise enjektable ürünler uygulayarak, ameliyat yapılmış gibi sonuçlara ulaşabilmek oluyor. Ameliyat ile birlikte yapılacak tüm işlemler MD kodları kullanarak yapılıyor. Ameliyat sonrası uzun süren iyileşme süreçleri md kod tedavisi sayesinde yaşanmıyor.

MD Kod Tedavisi ile Yüz 4 Ana Mesaj Veriyor

Görünümle bağlantılı olarak yüzümüzün verdiği negatif mesajlar bulunuyor. O kadar çok mesajı kullanamadığımız için MD kod tedavi sistemi ile mesajlar dört ana mesaja indiriliyor. Daha az yorgun, üzgün, kızgın ve sarkık olmak gibi dört mesaj üzerine yoğunlaşılıyor. Amaç ise saptanan dört ana mesajı azaltmak. Bunun yanı sıra yüzümüzün verdiği pozitif mesajlar da bulunuyor. Bu mesajları herkes arzu ediyor. Herkes daha genç görünmek, daha çekici olmak, daha ince hatlara sahip olmak istiyor. Ayrıca kadınlar için feminen, erkekler için maskülen bir görünüme sahip olmak istenmesi de göz ardı edilemeyecek bir nokta oluyor. Konuyla ilgili olarak Dr. Gamze Demirtaş 'Aslında bu bir tedavi protokolü. Uyulması gereken temel kurallar var. Estetik alanında tipik bir tedavi protokolü yok ama uzman doktorlarımız algoritmalara dayanarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Böylece hastanın mutluluğu çözülüyor. Esas isteği ve arzusu doğru yol haritası ve tedavi ile uygulanıyor. Kişi de bu yaklaşımla tedavi sonrası daha mutlu olarak yanımızda ayrılıyor' dedi.