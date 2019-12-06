Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye, haftanın 5 akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te 6 Aralık akşamı yayınlanacak olan bölümde elenecek bir isim daha belli oluyor! MasterChef unvanına veda edecek olan isim kim olacak merakla bekleniyor. 2 eleme adayı hafta içi yapılan yarışmalarla belirlenmişti. Adayların ikisi de kırmızı takımdan çıkmış, Yasin ve Cemre aday olarak belirlenmişti. Mavi, takımın kaptanı olan Alican, karşı takıma liderlik yapması için Cemre'yi seçmiş ve kendi takımını buna göre oluşturmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde son eleme adayı kim olacak ve MasterChef 6 Aralık elenen isim kim olacak merakla bekleniyor! MasterChef elenen isim, MasterChef kim elendi gibi merak edilen ve araştırılan detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM OLDU?

Masterchef'in bu hafta yayınlanan bölümlerinde heyecan yine doruktaydı! Takım kaptanlığı oyununu kazanan isim Alican olmuş ve kırmızı takımın kağtanlığı için Cemre'yi seçmişti. Kendi takımını Rıfat, Ekin ve Güzide'den oluşturan Alican, oldukça iddialı olduğu ifade etmişti! İlk eleme adayı Yasin olarak belirlenmişti. İkinci belirlenen isim ise kırmızı takımın kaptanı Cemre oldu. 6 Aralık akşamı yayınlanacak olan bölümde takımlar Japon yemekleri yaparak yarışacaklar! Bu akşam neler olacak, kim elendi, eleme adayları kimler? İşte merak edilenler! Elenen isim belli olduğunda haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?

27 Kasım akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde neler oldu? Dokunulmazlık oyununda her iki takım da mantı çeşitleri ile büyük büyük bir sınav verdi! Kırmızı ve mavi takımın mantılarını değerlendiren şefler, mavi takımın yaptığı yemekleri beğenerek dokunulmazlık ödülünü takdim etti.

MasterChef’te eleme adayları, dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları arasından belirlendi. Yasin, Batuhan, Alican ve Kıvanç’ın dokunulmazlık ödülünü kazanabilmek için kendi özel tabaklarını hazırladıkları gecede, şefler hiçbir tabağı değerlendirmeye alınacak kadar güzel bulmadı. Böylece şefler, kimseye dokunulmazlık vermedi.

Eleme adayları, yarışmacıların birbirlerine verdikleri oyların ardından belli oldu!