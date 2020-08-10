Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Master şef yarışmacıları merakla bekleniyor. Herkes masterşefe ikinci gruptan kimin çıkacağını izliyor. Masterchef 9. isim kim oldu, 10 ağustoos masterşef... Teker teker seçilen MasterChef ana kadro için yarışmacılar mücadeleye devam ediyor. Zorlu yarış karşısında tüm emeklerini sergileyen yarışmacılar verilen malzemeler ile jüri üyelerini etkileyecek en güzel yemekleri yapacaklar. Peki Masterchef kim kazandı? Masterchef 9'a çıkan isim kim oldu? Master şef yarışmacıları kimler? 16 kişilik ana kadro yarışmacıları için heyecan dorukta. İşte 10 ağustos masterşef kazanan isim

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI? MASTERCHEF KİM BİRİNCİ OLDU?

10 Ağustos 2020 Pazartesi MasterChef ana kadro kazananları henüz belli olmadı. Açıklandığı anda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

Çerkes tavuğu yemeği için ilk seçilen isim Barbaros oldu, ikinci isim Ebru, üçüncü isim Eray, dördüncü isim Arem, beşinci isim Tanya, finale kalan altıncı ve son yarışmacı ise Çağla oldu.

İlk yarışmacı Serhat oldu

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik kadrosuna ilk olarak özgüveniyle ön plana çıkan Serhat Doğramacı adını yazdırmıştı. Sırasıyla Duygu Acarsoy, Özgül Coşar, Emir Elidemir, Ayyüce Kamit, Sedat Tuncer, Esra Tokelli ve Furkan Yalçın da 16 kişilik kadroda yerini aldı.

Sekiz kişinin daha katılacağı yarışmada ikinci eleme turundaki yarışmacılar bu akşam hünerlerini sergiliyor. Şeflerin tercihleriyle 16 kişilik kadro tamamlanacak.

SEÇİLMEMELERİ TEPKİ ÇEKTİ

MasterChef yarışmasında performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sefa Okyay Kılıç ve Berker Başmanav'ın seçilmemesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Yaptıkları yemeklerle istikrarlı bir şekilde 6'lı elemeye kalan iki yarışmacı dün akşam MasterChef'e veda etti. Sefa ve Berker'in elenmesi sosyal medyada 'haksızlık' olarak yorumlandı.

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

Serhat

Duygu

Özgül

Emir

Ayyüce

Sedat

Esra

Furkan