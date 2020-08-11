Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Barbaros kimdir, Masterşef Barbaros kaç yaşında, nereli? Masterşef Barbaros Yoloğlu kimdir? TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye, 16 kişilik ana kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. Son olarak ekrana gelen bölümde performans sergileyen Barbaros Yoloğlu hem sosyal medyada çok konuşuldu hem de şefler tarafından takdir kazandı. Adını finale yazdıran MasterŞef Barbaros kimdir? MasterChef Barbaros kaç yaşında, nereli? MasterChef Barbaros kariyeri... İşte merak edilenler...

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Farklı kişiliği, tavırları ve iddialı sözleri ile merak edilen Barbaros Yoloğlu aslen 26 yaşında ve Bodrum'da aşçılık yapıyor. İnstagram'da paylaşımlarda bulunan Barbaros Yolluoğlu'nun eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği dikkat çeken detaylar arasında.

Üçlü düelloda Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelen Barbaros Yoloğlu, yaptığı asma yaprağında barbun balığı ile jürinin takdirini kazanmış, final turuna çıkmıştı. Barbaros Yoloğlu, MasterChef ana kadrosuna seçilen dokuzuncu yarışmacı oldu.

Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum'da restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi. Final turuna kalmayı başaran yarışmacı, "Buradan bugün Barbaros yazılı önlüğü alıp çıkacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

Barbaros Yoloğlu eski fotoğraflarının olduğu bir paylaşım yaparak 2010-2018-2020 notunu ekledi ve eski halini takipçileri ile paylaştı.