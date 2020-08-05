Yükseköğretim Kurumları Başkanlığı (YÖK), üniversite tercihi yapacak adayları koronavirüs riskinden korumak için bir çalışma yaptı. Bu kapsamda üniversiteler ile programlar, dijital ortamda tanıtılacak. “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020” adıyla düzenlenen sanal fuar dün itibarıyla hizmet vermeye başladı. ”https://sanalfuar.yok.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilen fuar, cuma gününe kadar açık olacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, öğrencilere "Sevmediğiniz, ilgi duymadığınız programlara gitmeyin, sadece üniversite okumuş için tercih yapmayın” tavsiyesinde bulundu.
Üniversitelere sanal fuar
05.08.2020 - 02:08 | Son Güncelleme: 05.08.2020 - 02:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tercih yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının dijital ortamda tanıtılmasına yönelik hazırlanan sanal fuar kullanıma açıldı
Etiketler : üniversite tercihi,
722738 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/722738.aspx
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