Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurumları Başkanlığı (YÖK), üniversite tercihi yapacak adayları koronavirüs riskinden korumak için bir çalışma yaptı. Bu kapsamda üniversiteler ile programlar, dijital ortamda tanıtılacak. “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020” adıyla düzenlenen sanal fuar dün itibarıyla hizmet vermeye başladı. ”https://sanalfuar.yok.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilen fuar, cuma gününe kadar açık olacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, öğrencilere "Sevmediğiniz, ilgi duymadığınız programlara gitmeyin, sadece üniversite okumuş için tercih yapmayın” tavsiyesinde bulundu.