Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına karşı tüm kurum ve kuruluşlar seferber olurken, Meslek ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar da salgınla mücadele önemli bir rol oynuyor. Gazetemize konuşan Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, meslek liselerin bu süreçteki başarılarını anlattı. Numanoğlu şunları söyledi: Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda salgınla mücadelede en çok ihtiyaç duyulan dezenfektan malzemelerinden tek kullanımlık tulumlara, cerrahi maskelerden yüz koruyucu siperliklere, solunum cihazından N-95 standartlarındaki maskeye kadar çok çeşitli ürünler üretildi ve üretilmeye devam ediliyor. Bugüne kadar 52 milyon koruyucu maske, 1 milyon yüz koruyucu siperlik, 1 milyon tek kullanımlık önlük-tulum, 6 milyon litre yüzey dezenfektanı, 650 bin litre el dezenfektanı ve 30 bin litre kolonya üretildi. Koruyucu maske üretimi de 142 okuldan gelen talepler doğrultusunda sürüyor.

ALTYAPILARI GÜÇLENDİRİLDİ

Solunum cihazı ve maske makinesi gibi cihazların tasarlanması ve üretilmesine yönelik merkezlerin, altyapısı güçlendirildi. Bu kapsamda cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, N-95 standardında maske makinesi, video laringoskop cihazı, ozon hava dezenfekte cihazı, yoğun bakım yatağı, hava filtrasyon cihazı, temassız kızılötesi termometre, kumandalı ve zaman ayarlı UV-C ışınlamalı sterilizasyon cihazı, mobil uv-c robot sterilizasyon cihazı, Taşınabilir Mekanik Solunum Cihazı (Ventilatör) gibi çok sayıda ürün tasarlanarak üretildi.

OKULLARIN İHTİYACINI KARŞILIYOR

Yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik hazırlıklar yapıldığını ifade eden Numanoğlu, liselerin üretim kapasitelerini üst seviyeye çıkardıklarını söyleyerek “Mevcut şartlarda okullarımızın tüm ihtiyaçları meslek liseleri tarafından karşılanabiliyor. İhtiyaçlar doğrultusunda okullarımıza yatırımlar da devam ediyor” ifadelerini kullandı. Numanoğlu, bu liselerde üretilen malzemelerin il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri vasıtasıyla belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili okullara ulaştırıldığını belirtti.

FARKINDALIK OLUŞTURDULAR

Meslek liselerinin pandemi sürecinde önemli bir farkındalık oluşturduğuna dikkat çeken Numanoğlu şöyle konuştu: Özellikle sınırların kapatıldığı bir dönemde kendi ihtiyacımızı karşılamada büyük rol oynayan meslek liseleri bu anlamda ekonomik olarak da önemli bir katkı sağladı. Bilindiği üzere salgın sürecinde bazı ürünlerin tedarikinde büyük zorluk yaşanıyor. İşte böyle bir dönemde, meslek liselerinin AR-GE çalışmaları sonucunda ürettiği solunum cihazı, N-95 maske makinesi, tam otomatik maske makinesi gibi ürünler hem salgınla mücadelede önemli bir etki oluşturmuş hem de ekonomik anlamda büyük katkı sunmuştur. Bunun yanı sıra çeşitli meslek liselerimiz ürettikleri ürünleri ihraç ederek de ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor.

STAJLAR 28 EYLÜL'DE

MEB'e bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri, 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi veya staj yapabilecek.