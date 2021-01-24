Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başkent Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen birimlerine öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarına Profesör / ​​​​​​​Doçent / Doktor Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 161 akademik personel alınacak.

Adayların ilanda belirtilen kadro, genel ve özel başvuru şartları ile başvuru süresiyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz