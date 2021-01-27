Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitenin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.
Altınbaş Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
27.01.2021 - 10:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Altınbaş Üniversitesi, 16 öğretim üyesi alacağını ilan etti.
Etiketler : altınbaş üniversitesi,
763088 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/763088.aspx
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