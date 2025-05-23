150 yıldır ata tohumuyla yetiştiriliyor! Kilosu 250 TL'den satışa çıktı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde 150 yıldır ata tohumuyla yetiştirilen Emcelli biberi tezgahlarda yerini aldı. Hem acısı hem tatlısı bulunan ancak acısının mideye zarar vermediği biberler, ilçe pazarında kilosu 250 TL'den satışa sunuldu.

Emcelli Mahallesi'nde 600 metrekarelik serasında 1800 adet ata tohumundan Emcelli biberi yetiştiren üretici Nurullah Akbay, hem acı hem de tatlı türleriyle pazara çıkan Emcelli biberlerinin Ege Bölgesi'nde yoğun talep gördüğünü belirtti.

"ACISI DAMAĞI YAKAR, MİDEYE ZARAR VERMEZ"

Emcelli biberinin özelliklerini anlatan üretici Nurullah Akbay, "Biberlerimiz koyu yeşil renktedir. Acıdır ancak sadece damağı yakar, mideye zarar vermez. Etli ve gevrek yapısıyla özellikle Ege Bölgesi'nde çok tercih ediliyor. Tatlı türü de aynı şekilde gevrek ve lezzetlidir." dedi.

İSTEYENE FİDE SATIYOR

Emcelli biberlerinin salatalarda, kızartmalarda, yemeklerde, közlenerek pide yanında ya da mezelerde kullanıldığını belirten Akbay, aynı zamanda biberlerin kurutularak kışlık olarak da değerlendirildiğini ifade etti.

Biber üretiminin yanı sıra ata tohumundan tüplü ve tüpsüz biber fidesi de yetiştiren Akbay, isteyen çiftçilere açık tarlalarda dikim yapılmak üzere ücret karşılığı fide satışı da yaptığını söyledi.