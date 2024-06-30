2 ayda kazançlar yüzde 15 düştü! Mevduat faizleri gerilerken işte yüksek getirinin sırrı

Nisanda 5 bin 222 TL olan 100 bin TL mevduatın getirisi bu hafta 4 bin 426 TL’ye düştü. Getiriler %15 geriledi. Bankacılar; TÜFE’de gerileme dönemine girildiğini ve faizlerde düşüşün sürebileceğini belirterek, “Birikim sahipleri yüksek getiriyi sabitlemek istiyorlarsa, paralarını bugünkü oranlardan 6 ay-1 yıl gibi daha uzun vadelerde bağlamalı” diyor. Öte yandan uzun vadeli bağlanan mevduatların, toplamdaki ağırlığının %20’yi aştığı görülüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ö. Faruk Bingöl- Türkiye ekonomisinde rasyonel politikalarla birlikte yeniden dengelenme süreci devam ediyor. Bu süreçte enflasyonun düşürülmesine ve faiz oranlarının da belli bir dengede oluşmasına özellikle dikkat ediliyor.

TCMB’nin son 3 ayda dolarda alıcı olarak, kurlarda düşüşe izin vermemesi; cari denge, ihracat ve turizm sektörlerini teşvik için önemli görülüyor. Öte yandan politika faizi yüzde 50 seviyesinde tutularak; hem getiri cazibesiyle TL tasarruflar teşvik ediliyor hem de yüksek maliyetle birlikte bilinçsiz, aşırı kredi kullanımının önüne geçiliyor.

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MEVDUAT FAİZLERİ GERİLİYOR

Bu politikaların en belirgin olarak uygulandığı 2024 yılının 2. Çeyreğinde; TL mevduat faizleri dikkatle takip ediliyor. Türkiye’de birikim sahiplerinin en yaygın vade olarak seçtikleri 1-3 ay arası vadelerde mevduat faizleri 19 Nisan ile biten haftada 68,88 ile zirve yapmıştı. Son olarak açıklanan 21 Haziran verilerine göre ise aynı vadede faizler yüzde 58,38 seviyesine kadar geriledi.

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İKİ AYDA GETİRİLER %15 DÜŞTÜ

Nisan ayında 5 bin 222 TL olan 100 bin TL mevduatın net getirisi, bu hafta 4 bin 426 TL’ye kadar geriledi. Böylece aylık getiriler 8 haftada, yüzde 15,25 oranında düştü.

TCMB tarafından son açıklanan 21 Haziran verilerine göre 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadelerde de düşüşler dikkat çekiyor. Buna göre 6 aya kadar bağlanan TL mevduat oranlarında sadece bir haftada %58,55’ten %55,79’e kadar gerileme yaşandı. 1 yıla kadar vadeli mevduat oranlarında da ortalama mevduat faizi %51,31’den %46,63’e düştü.

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MEVDUAT YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Bankacılık kaynakları, mevduat faizlerinde haftalardır süren gerilemenin aynı hızla olmasa da devam edebileceğini öngörerek, “Çünkü enflasyonda belirgin düşüşün başlayacağı bir dönemdeyiz. TÜFE’de beklentilere paralel olarak gerileme gerçekleşirse, mevduat faizlerinde, son çeyrek başında bugünkü oranların bir miktar altında olabiliriz. Bu sebeple birikim sahiplerinin, şayet tasarrufları üzerinde herhangi bir hedefleri yoksa, paralarını 6 ay, 1 yıl gibi vadelerde bağlamaları daha uygun olabilir. Böylece bugünkü faiz oranlarını uzun süre muhafaza etmiş olurlar” diyor.

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RAKAMLAR NE DİYOR?

Öte yandan açıklanan verilere göre, mevduat yatırımcısının da bu yönde bir eğilimle hareket ettiği görülüyor. Geçen yıl “1 yıla kadar vadeli” ve “1 yıldan uzun vadeli” mevduatların payı, toplamda yüzde 7 civarında seyrediyordu. Bu yıl mayıs sonu itibarıyla söz konusu vadelerde bağlanan mevduatın, toplam içerisindeki ağırlığı yüzde 20’yi aştı.