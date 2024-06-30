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Temassız ödemede yeni dönem yarın başlıyor

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Temassız ödemede yeni dönem yarın başlıyor
Kredi Kartları, Temassız Ödeme, Bddk, Haber

Ekonomi Haberleri

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılacak temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1 Temmuz'dan itibaren 1.500 liraya çıkarılıyor.

1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde yeni döneme geçiliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den 1.500 TL'ye yükseltildiği belirtilmişti.

1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti 2 yıl sonra 1.500 TL'ye çıkarılıyor.

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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