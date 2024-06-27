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Haberler > Ekonomi > Kredi kartı sahipleri dikkat! Tarih belli oldu, temassızda limitler yükseliyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! Tarih belli oldu, temassızda limitler yükseliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kredi kartı sahipleri dikkat! Tarih belli oldu, temassızda limitler yükseliyor
Enflasyon, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kredi kartı kullananlar için yeni dönem başlıyor. BDDK, milyonlarca kart sahibini yakından ilgilendiren temassız işlemlerde limit artışı için tarihi açıkladı.

Ücretliler, enflasyona karşı çözümü kredi kartında buldu. Kredi kartı harcama hacmi toplanda 275.8 milyar TL’ye ulaştı. 

Kart işlemlerinde artan yükselişin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK), temassız işlemler için dikkat çeken karar geldi.

TEMASSIZ İŞLEM LİMİTLERİ YÜKSELİYOR

750 TL olan mevcut temassız ödeme limitinin günlük alışverişlerde yetersiz kaldığı için tüketicilerden limit artışı için yoğun talep oluştu.

BDDK BANKALARA YAZI GÖNDERDİ

Taleplere BDDK'dan cevap geldi. 1 Temmuz 2024'ten itibaren, kredi ve banka kartlarında temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 750 TL'den 1500 TL'ye yükseltilmesi kararı alındı.

Yeni limit kararı BDDK tarafından bankalara gönderilen yazıyla bildirildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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