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2000'li yıllarda attığı adım hayatını değiştirdi! Herkes iflas ederken o dünyaya açıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2000&#039;li yıllarda attığı adım hayatını değiştirdi! Herkes iflas ederken o dünyaya açıldı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekonomik krizin yaşandığı 2000'li yıllarda birçok deri üreticisi iflas ederken, Denizlili girişimci Halil İbrahim Şahan attığı adımla meslektaşlarından pozitif ayrıştı. Bugün İngiltere dahil birçok ülkeye satış yapan Şahan, yaklaşık 30 kişiye de istihdam sağlıyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi, 1980’li ve 90’lı yıllarda Türkiye'nin deri konfeksiyon üretim merkezlerinden biriydi. Ancak 2000’li yılların başında sektör peş peşe gelen ekonomik krizlerle sarsıldı, birçok işletme kepenk indirdi. Bu zor dönemde, Suçatı’da deri mont üretimi yapan Halil İbrahim Şahan da krizden nasibini aldı. Ancak O, çoğu meslektaşının aksine üretimi durdurmak yerine, radikal bir karar alarak markalaşma yoluna gitti. Oluşturduğu markayla yola çıkan Şahan, ürünlerini dijital kanallar üzerinden pazarlamaya başladı.

2000'li yıllarda attığı adım hayatını değiştirdi! Herkes iflas ederken o dünyaya açıldı - 1. Resim

YURT DIŞINDAN BİLE SİPARİŞ ALIYOR 

Kısa sürede İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeden sipariş aldı. Bugün 30’a yakın kişiye istihdam sağlayan şirket, hakiki kuzu derisinden ürettiği mont, ceket, etek, pantolon ve yelekleri Türkiye’nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiyor.

2000'li yıllarda attığı adım hayatını değiştirdi! Herkes iflas ederken o dünyaya açıldı - 2. Resim

"İŞİMİZİN GELECEĞİNDEN ENDİŞE DUYMUYORUZ" 

Markalaşma sürecinde kalite ve el işçiliğinden taviz vermeyen girişimci Şahan, ürünlerinin büyük bölümünü kendilerinin tasarladığını söyledi. Her bir parçanın hakiki deri ve el emeğiyle üretildiğini anlatan Şahan, "İnternetten satış modellerinin gelişmesiyle sektör artık krizlere karşı daha dayanıklı hale geldi" dedi.

Teknolojinin her alanda etkisini artırdığına dikkat çeken Şahan, deri giyim üretiminin yapay zekadan etkilenmeyecek alanlardan biri olduğunu savunarak, "Yaptığımız iş yoğun el emeği ve insan dikkati gerektiriyor. Bu yüzden işimizin geleceğinden endişe duymuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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