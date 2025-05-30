203 bin kişi arttı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı 

TÜİK, nisan ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı 203 bin kişi arttı. Böylece toplam işsiz sayısı 3 milyon 63 olurken, istihdam edilenlerin sayısı ise 316 bin kişi azalarak 32 milyon 359 bine geriledi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 203 bin kişi artarak 3 milyon 63 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puan artarak %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,1 iken kadınlarda %11,5 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI %48,8 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 316 bin kişi azalarak 32 milyon 359 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan azalarak %48,8 oldu. Bu oran erkeklerde %65,8 iken kadınlarda %32,2 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,4

İşgücü 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 114 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak %53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,9 iken kadınlarda %36,4 oldu.

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GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %15,7

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %15,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,2, kadınlarda ise %23,7 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,2 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,2 saat azalarak 42,2 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %32,2

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 3,4 puan artarak %32,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %22,5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,0 olarak tahmin edildi.