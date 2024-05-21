29 Mart sonrası TL'ye geçiş hızlandı! 40 milyar dolarlık ‘carry trade’ rüzgârı

Dolarda son dakika! 21 Mayıs dolar fiyatı 32,21 TL’den yatay bir başlangıç yapıyor. 29 Mart sonrası işlemlerde dolarda neredeyse hareket yaşanmazken; yabancıların tahvil ve swap kanalından TL’ye geçişi hızlandı. Yerlilerin de DTH ve KKM hesaplarında hızlı çözülme ve döviz kredilerinde artış dikkat çekti. Böylece yüksek getiri sunan TL varlıklara, ‘carry trade’ yatırım mantığı ile birlikte yaklaşık 40 milyar dolarlık geçiş gözlemlendi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün yaptığı açıklama, TCMB tarafından rezervleri artırmak amacıyla gerçekleştirilen döviz alımlarının yapılmaması halinde, doların, 30 TL’nin altına gerileyebileceğini söylemişti. Özellikle 29 Mart sonrası dönemde seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve sıkı para politikasının da etkisiyle; kurlarda korkulduğu gibi yükseliş hareketi gerçekleşmedi ve bu durum doların iki aydır yatay seyretmesini destekledi. Son dönemde Türkiye’ye döviz girişi ve içeride yurtiçi yerleşiklerin hesaplarında yaşanan gelişmeler, önemli ip uçları veriyor.

YABANCILARIN TL VARLIKLARA GİRİŞİ

Yerel seçimlerin ardından 10 Mayıs haftasına kadar geçen süreçte;

-Bankalarla gerçekleştirilen swap (para takası) kanalından, yaklaşık 16 milyar dolarlık para girişi yaşandı.

-Çoğunluğu DİBS (devlet tahvili) ve bir kısmı hisse senedi piyasaları olmak üzere portföy girişleri ile 5,8 milyar dolarlık Türk varlıklarında yabancı alımı gerçekleşti.

Böylece söz konusu süreçte sadece yabancı yatırımcıların girişi 21,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

YERLİ YATIRIMCIDA DOLARDAN KAÇIŞ

Aynı dönemde yurtiçi yerleşiklerin hareketlerine bakıldığında;

-Döviz hesapları 183,6 milyar dolardan 173,6 milyar dolara kadar geriledi.

-KKM hesapları 2 trilyon 276 milyar TL’den 2 trilyon 196 milyar TL’ye çekildi. Bu rakam döviz bazında, yaklaşık 2,45 milyar dolarlık bir gerilemeye işaret etti.

-Öte yandan döviz ile kredi kullanımı arttı; 29 Mart sonrasında bu kategoride toplam hacim 134,6 milyar dolardan 143 milyar dolara yükseldi. Burada alınan döviz kredilerinin de, çoğunlukla TL’ye döndüğü görüldü. Böylece içeride de 20,84 milyar dolarlık bir çözülme gerçekleştiği hesaplanıyor.

‘CARRY TRADE’ NEDİR?

Yapılan hesaplamalara göre yüksek getiri sunan TL varlıklara yerli ve yabancı sermaye girişi, yaklaşık 40 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu işlemler ağırlıklı olarak “carry trade” işlemlerinden kaynaklandı. Ancak bütün geçişlerin arkasında da “carry trade” mantığının yattığı belirtiliyor. “Carry trade” kısaca; faizi düşük para birimi ile borçlanıp faizi yüksek para birimlerine geçiş işlemi olarak tanımlanıyor.

21 MAYIS DOLAR FİYATI KAÇ TL?

TL’ye yüklü girişle birlikte kurlarda da stabil görünüm devam ediyor. Dolarda işlemler 21 Mayıs’ta, 32,21 TL’ye yakın seviyelerden devam ediyor.

Bu arada Türk lirasının son 6 ayda, yüzde 12’ye yakın “carry trade” getirisi ile zirvede yer aldığı görülüyor. Türkiye’yi Rusya ve Meksika, yüzde 8’e yakın “carry trade” getirisi ile takip ediyor.