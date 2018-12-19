Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye’nin 2019’a aşılanarak girdiğini söyledi. İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen ‘Gençlerle Tecrübe Paylaşımı’ başlıklı söyleşide gençlerle buluşan Tosyalı “2018 benzeri bir krizi 2019’da da bekliyor musunuz?” şeklindeki soru üzerine “Türkiye kriz yaşamadı, bir türbülans yaşadı” dedi. Tosyalı, “Hani kış gelmeden grip aşısı olursun, bir ateşlenme geçirirsin. Aynı bunun gibi Türkiye de 2019’a aşılanarak giriyor. Bugüne kadar yaşadıklarımız ekonominin biraz soğutulması. Bunları yaşamasaydık, çok ağır sonuçları olan bir krizle baş başa kalabilirdik” diye konuştu. Türkiye’nin borçlarına dair soru üzerine de Tosyalı, şunları söyledi: Dünyada borçsuz ülke yok. ABD’nin de borcu var. Ancak Türkiye’nin borçluluğunun kaynağına bakmak lazım. Yunanistan’ın borcu arşı aşmış durumda ama bir tek sanayisi yok. Türkiye ise borç alarak üniversiteler, hastaneler, havalimanları yaptı. Türkiye aldığı kaynaklarının hiçbirini heba etmedi. Ben hiçbir zaman derin bir kriz yaşayacağını inanmıyorum.