Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un daha önce turizm verileriyle ilgili yeni bir çalışma yapılacağını açıklayarak, sinyalini verdiği yeni sistemin detayları belli oldu. Türkiye’nin yeni tanıtım stratejisini hazırlayarak, gelecek yıldan itibaren uygulamaya koymayı ve bu çerçevede “Türkiye Markası”nı oluşturmayı planlayan Bakanlık, “veri merkezi” ile hâlihazırda farklı kurum ve kuruluşlarda bulunan turizm istatistiklerinin tek elde toplanarak, turizmle ilgili bilgilerin sağlıklı bir zemine kavuşturulmasını amaçlıyor. Bu kapsamda, kurulacak merkez, kamu kurum ve kuruluşları ile turizm sektöründen gelen tüm verileri bünyesinde toplayacak. Söz konusu verilerin tekilleştirilmesi çalışmalarının 2-2,5 aylık bir sürede tamamlanması öngörülüyor. Veri merkeziyle Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin ülkelerine ve özelliklerine göre niteliklerinin, Türkiye hakkındaki algılarının net olarak fotoğrafı çekilebilecek. Bu veriler, “bireysel tanıtım” hamlelerinin temelini de oluşturacak.

Bakanlık, ayrıca 2019’da Türkiye’nin tanıtımıyla ilgili dijital dünyada yürütülen faaliyetlerin her yönüyle yansıtılacağı, yeni bir portalı da hayata geçirmeyi planlıyor. Bu noktada gereken tüm ihtiyaçları tespit eden Bakanlık, dünyaca tanınan, uluslararası bir firmayla portalın kurulması için çalışma başlattı.