Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

AK Parti vatandaşa yönelik ekonomik bir dizi adımın atıldığı torba yasa teklifini TBMM’ye sundu. Teklifte işletmelere asgari ücret desteği, ev hanımlarının evlerinde ürettikleri ürünlerin vergiden muaf tutulması, uyumlu mükelleflere vergi avantajı sağlanması, Enerji Piyasaları İşletme AŞ’de (EPİAŞ) uzun vadeli elektrik satışlarının önünün açılması gibi düzenlemeler yer alıyor. İşte teklifte yer alan detaylar:

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ: Daha önce açıklanan 2019 yılı içinde işverenlere verilecek asgari ücret desteğine devam kararı teklifte yer aldı. 500’ün altında personel çalıştıran işletmeler için 150 lira, 500’ün üstünde personel çalıştıran işletmeler için 100 lira asgari ücret desteği verilecek.

MÜKELLEFE: Vergisini zamanında ödeyen mükelleflere ilişkin düzenleme yapıldı. Halihazırda vergisini zamanında ödeyenlere yüzde 5 indirim yapılıyor. Mevcut kanunda 10 liradan fazla ödeme yapılmaması veya eksik ödeme yapılması durumunda uyumlu mükellefin bu avantaj kayboluyor. Bu durumda da yüzde 5’lik indirimi kaybediliyordu. Yapılan düzenlemeyle bu miktar 250 liraya çıkarılacak. Uyumlu bir mükellef, beyanname başına 250 lira kadar eksik ödeme yapması durumunda da avantajı bozulmayacak.

TAKIMLARA: 2019 ve 2020’de Türkiye’de oynanacak UEFA Avrupa Ligi’yle UEFA Şampiyonlar Ligi final maçları için Türkiye’ye gelecek spor kulüplerinin mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’de istisna tutulacak.

EV HANIMINA: Ev hanımlarının kendi imkanlarıyla evlerinde üretecekleri ürünlerin internet veya elektronik ortamlarda satışından kaynaklanacak gelirlerin, 1 yıllık asgari brüt ücreti geçmeyecek tutarları, yani 30 bin liraya kadar olan satışları vergiden istisna olacak. Vergisiz tutar belirli seviyede tutularak küçük esnafın olumsuz etkilenmesi de engellenmiş olacak.

ELEKTRİK SATIŞI: Hâlihazırda toptan enerji piyasasında uzun vadeli elektrik satışı olmayan Türkiye’de, yapılan düzenlemeyle EPİAŞ’ta uzun vadeli elektrik satışlarının önü açılacak.

UZMANA ÖDENEK: KOSGEB tarafından desteklenen araştırma, geliştirme, tasarım, proje uygulamalarında görevli öğretim elemanları ile alanında uzman kişilerin verdikleri hizmetleri desteklenecek.

İŞSİZLİK TAZMİNATI: Teklifle işsizlik durumunda alınacak tazminatlara ilişkin de değişiklik yapılıyor. Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlara ilişkin istisna aynen korundu. İşsizlik kapsamında verilen tazminatların hangilerinin istisna kapsamına girdiği hususuna ise açıklık getirildi.