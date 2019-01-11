Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni bir tanıtım logosu ve sloganla “Türkiye” markasını oluşturma çalışması başlatan Bakanlık, 18 yıldır kullanılan Turkey markası ve lale figürünün dışında yeni bir algı oluşturmak için yurt dışı reklam ve PR ajanslarını belirleme sürecini devam ettiriyor. Tur şirketlerinin paket programları yerine kendi seyahat programını kendi oluşturan “perakende turistlere” yönelik tanıtımların ön plana çıkacağı 2019’da bunun için medyanın her mecrası etkin kullanılacak. Bunun için sosyal medyada bloggerlardan ve Instagram kullanıcılarından yararlanacak. Tanıtım çalışmalarında, yapay zekâ programlarıyla daha önce Türkiye’ye gelmiş çeşitli sebeplerden artık başka ülkeleri tercih eden ya da hiç gelmemiş turistlere ilişkin analizler çıkarılacak. Analiz sonuçlarına göre, gelir grubu yüksek turistleri hedefleyen direkt tanıtım çalışmaları yürütülecek.