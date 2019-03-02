Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

ARTVİN

Türkiye’nin Gürcistan’a açılan en önemli gümrük kapısı olan ve yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yenilenen Sarp Gümrük Kapısı hizmete açıldı. 155 milyon liraya mal olan kapı Türkiye’ye yıllık iki milyar lira kazandıracak.

Açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle ile Gürcistan Maliye Bakanı Ivane Matchavariani, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı George Kobulia tarafından yapılan Sarp Gümrük Kapısı, TOBB/GTİ AŞ tarafından YİD modeliyle 2009 yılında yenilenmişti. İki ülke vatandaşlarının, 2011’de imzalanan protokol çerçevesinde kimlik kartıyla seyahat edebilmelerine imkan sağlanmasının ardından artan TIR ve yolcu trafiği kapının yeniden yapılandırılmasını gündeme getirmişti. Bu doğrultuda, 2016 yılının kasım ayında sahanın bitişiğindeki bazı alanların da dahil edilerek Sarp Gümrük Kapısı’nın artan trafiğini karşılayacak şekilde yeniden inşa çalışmalarına başlandı.

GÜMRÜK SAHASI GENİŞLETİLDİ

Modernize edilen sınır kapısında Türkiye’ye giriş ve çıkışta yer alan peron sayısı 8’den 12’ye çıkarıldı. Gümrük sahası da genişletilerek 46 bin metrekareye çıkarıldı. Böylece geçiş potansiyeli dört kat artarken sürede yarı indi. Araç trafiğinde aksaklıklara yol açan yolcu geçişleri de üst katta alındı. Ayrıca yolcuların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için de yurda giriş ve çıkışta iki yolcu salonu inşa edildi.

Modernizasyon çalışması ile birlikte tek durakta kontrol projesi de hayata geçirildi. Ticaret Bakanlığınca yürütülen “Tek Durakta Kontrol” ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan kontrollerin gümrük kontrolleriyle aynı yer ve zamanda yapılması sağlanarak işlem süresinin kısaltılması, TIR’ların gümrük kapılarındaki bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor. Yapılan yenileme çalışması ile yıllık devletin kasasına iki milyar lira girmesi bekleniyor.

Bu arada, geçen yıl 6,9 milyon yolcu ve 600 bin aracın geçiş yaptığı Sarp Gümrük Kapısı dışında, ayrıca Türkgözü ve Çıldır-Aktaş olmak üzere Gürcistan’a açılan iki gümrük kapısı daha faal olarak hizmet veriyor.