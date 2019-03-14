Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tapu.com kurucu ortağı Emre Erşahin, Türkiye’nin her yerinden talebin olduğunu, kenevir üretimi yapılan illerde satışa sunulan tarlaların 85 bin lira civarında satıldığını, dönüm fiyatının ise 5 bin liradan başlayıp 9 bin liraya kadar ulaşıyor. Yapılan hesaplamalar, yapılan yatırımın 3-4 yıl içinde dönüşünün sağlandığını gösteriyor. Tohum amaçlı üretilen kenevirde 1 dekardan 50-60 kilogram kenevir elde edilirken, kilosu 25-30 liradan satılabiliyor. Endüstriyel kenevir yetiştiriciliğinde ise 1 dekardan ortalama 1250-1500 lira arasında gelir elde ediliyor. Aynı alandaki masraf ise 800-850 lirayı buluyor. Öte yandan 36 ülkede üretimi yapılan endüstriyel kenevirin 2017 yılında 4 milyar olan parasal büyüklüğünün 2025 yılında 11 milyar dolara çıkması bekleniyor. Dünyanın en büyük kenevir üreticileri ise ABD, Kanada, Çin, Hindistan, Japonya, Brezilya, Almanya, Fransa ve İngiltere olarak sıralanıyor. Kenevir; otomotiv, kozmetik, enerji, gıda, inşaat ve izolasyon gibi birçok sektörde geniş bir alanda ham madde olarak kullanılabiliyor.