Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz cuma günü döviz kurlarında başlayan spekülasyon, ekonomi yönetiminin aldığı olağanüstü tedbirlerle püskürtüldü. 5,84’e tırmanan dolar, Londra piyasasında âdeta “kemik seslerinin yükseldiği” bir mücadelenin ardından tuş oldu. Pazartesi 5,60 TL’nin altına gerileyen dolar, dün de 5,48 TL seviyelerine kadar çekildi. Bu süreçte yaşananlar, finans terörü estirmek isteyen küresel çetelerin saldırılarını bir defa daha ortaya koydu. Türkiye’ye “kara pazartesi” yaşatmak için kollarını sıvayan uluslararası bazı bankaların başını çektiği fonlar, cumanın ardından pazartesi de Türk lirasına karşı spekülatif pozisyon alacaklardı. Amaç, TL satışlarını çok daha ileri taşıyarak vurgun yapmaktı. Oyunu gören Merkez Bankası, önce haftalık repo ihalelerini durdurdu ve TL’yi iç piyasada pahalı hâle getirdi. Londra piyasasında da “swap” işlemleri yoluyla TL borçlanma faiz oranları, yüzde 95 seviyelerine yükseldi. Böylece doları körüklemek için aynı miktarda TL’ye ulaşmak zorunda olan fonlar köşeye sıkıştı. Yüzde 95’lik tabelada, aradıkları TL’yi bulamaz hâle geldiler. Kalkıştıkları bu hamle sonrasında, birkaç milyar TL açıkta yakalandılar ve temerrüde düştüler. Edinilen bilgilere göre başlarını JP Morgan, Citibank gibi kurumların çektiği bu bankalar, 5,15 TL’ye bile dolar satmaya kalkıştılar. Ancak bunda bile istedikleri alıcıyı bulamadılar. Bu işlemlerden en az iki milyar dolar zarar yazdıkları belirtiliyor. Sonuçta dolar, manipülasyona kalkışanların ellerinde patladı.

TÜRKİYE'YE YATIRIMIN TAM ZAMANI

Hindistan Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Manpreet Singh, ülkesindeki yatırımcılar için Türkiye’ye yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu belirterek “Ayrıca AB ile çok iyi ilişkileri olan Türk şirketleri var. Bu anlamda da Hint şirketleri, Türk şirketlerinden faydalanabilir” dedi. İki ülke ilişkilerinin geliştiğini dile getiren Singh, şöyle konuştu: Sahip olduğu konum, Türkiye için büyük avantaj. Bunun yanında Türkiye’nin döviz kuru avantajı var. Bu sebeple Hint şirketleri Türkiye’ye yatırım yapmak istiyorlar. Şimdi Türkiye’ye yatırım yapmanın tam zamanı. Getirilecek vize kolaylığıyla, turizm ve iş anlamında ilişkiler daha da gelişecektir. Türkiye de dijital alanda Hindistan’dan çok şey öğrenebilir.

ALTINDA 50 TON ÜRETİM HEDEFİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Türkiye’nin 2000 yılına kadar altın üretiminin bulunmadığını belirterek “33,5 ton üretimle 2013’te zirveyi gördük. Bu rakam 2018’de 27,1 ton seviyesine geldi. Hedefimiz, 2023’te 50 ton üretime ulaşmak” dedi. Türkiye’nin 2018’de petrol ürünlerinde 20 milyar dolar, doğalgazda 14 milyar dolar açık verdiğini söyleyen Cansız “Altında görünür rezervimiz bin 200 ton. Bu da yaklaşık 50 milyar dolarlık büyüklük demek” şeklinde konuştu.