Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu ihracat rakamı, yüzde 5,4 artışa işaret etti. Türkiye’nin 70,5 milyar dolarlık 5 aylık ihracatında İstanbullu şirketlerin payı ise 42,3’e olara gerçekleşti. İstanbullu şirketlerin ihracatında aslan payını; yüzde 17,8 ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Söz konusu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ihracatı, yılın ilk beş ayında yüzde 3,6 artarak, 5,3 milyar doları aştı. Kimyevi maddeler, otomotiv, elektrik-elektronik, demir ve demir dışı metaller, tekstil, mücevher ve makine sektörleri de, ihracatta milyar dolar barajını aştı. Bu arada savunma ve havacılık ihracatı, ocak-mayıs döneminde yüzde 104 artarak, 342 milyon doları buldu. Şirketlerin en büyük pazarı, 2,8 milyar dolarlık satışla Almanya oldu. Onu İngiltere, İtalya, İspanya, ABD ve Fransa takip etti.