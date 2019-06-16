Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

ANTALYA

Dosso Dossi Fashion Show, “BusinessHoliday” konseptini Bursa’ya taşıyor. 300 Türk tekstil markasının ürünlerini 30 ülkeden hazır giyimcilere pazarlayan Dosso Dossi Fashion Show, kış etkinliklerini artık Bursa’da Uludağ’ın zirvesinde gerçekleştirecek. Dosso Dossi Fashion Show’un ilk organizasyonlarını Bursa’da yaptıklarını hatırlatan Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan, yıllar sonra tekrar Bursa’da olacakları için heyecanlı olduklarını belirtti. Bursa’da şehir merkezinde fuarlarını gerçekleştireceklerini, konaklama, şov ve konserlerini ise Uludağ’da yapacaklarını belirten Hikmet Eraslan, “İstanbul, Uludağ ve Bursa şehir merkezi arasında yoğun bir operasyon gerçekleştireceğiz. Çoğunluğunu Ruslar’ın oluşturacağı yaklaşık 5 bin kişiye Türkiye’de kış tatilinin de yapıldığını göstereceğiz. Bursa’daki yerel yöneticiler de tekrar Uludağ’da olacağımız çok mutlular” dedi.

İHRACATIN YILDIZI

Eraslan, Dosso Dossi Fashion Show etkinliğinin başından bu yana, 14 yılda yaklaşık 600-700 milyon dolarlık ticaret hacmi oluşturduklarını dile getirdi. Kur farkı dolayısıyla kârlılıkların da arttığına dikkati çeken Eraslan, şu bilgileri verdi: “Laleli’de çok kayıt dışı yürüyen bir sistem var ama buna rağmen Dosso Dossi’ye İhracatın Yıldızları listesinde bu sene plaket verildi. Bu kadar kayıt dışı olan bir sistemde biz önemli ölçüde kayıt içine aldık işlemleri. Bu yıl 43 milyon dolar ihracatla, Türkiye’deki İhracatın Yıldızları listesinde 70’inci sıradayız. Yurt dışındaki organizasyonlarımızı Moskova ve Almatı’da yürüteceğiz. Başka ülkelerden de teklif var ama biz kendi tercihlerimizle gitmeyi seçiyoruz.”

60 MİLYON DOLARLIK SATIŞ BEKLENİYOR

28. etkinliğini 11-16 Haziran tarihleri arasında Antalya ExpoCenter’da ünlü top model Bar Refaeli’nin baş manken olarak podyuma çıktığı defile ile gerçekleştiren Dossi Dossi FashionShow, adeta talep patlamasına sahne oldu. Geçtiğimiz yıllarda 30 farklı ülkeden yaklaşık 5 bin kişiyi ağırlayan Dosso Dossi Fashion Show, bu yıl yaklaşık 6 bin kişiyi Antalya’ya getirdi. Gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan, “2019 yazında özellikle Antalya’da yaşanan turizm patlamasından biz de nasibimizi aldık. Hem iş, hem de tatil fırsatı sunduğumuz organizasyonumuz da bu kez 6 bin kişi ağırladık. Dosso Dossi Fashion Show’da bu sene 50-60 milyon dolar işlem hacmi bekliyoruz. Üreticilerin hepsi yerli, İtalya’dan, Fransa’dan, Belarus’tan girmek isteyen yabancı markalar var ama biz almıyoruz. Fuara katılan üretici firmalardan her birine en az 100 bin dolarlık sipariş garantisi veriyoruz, gelen her kişi minimum 15 bin dolar alışveriş yapmak zorunda” dedi.