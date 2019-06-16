AB, avroyu küresel rezerv para birimi olarak güçlendirmek için, Rusya ise dolardan kurtulmak için birtakım çalışmalar başlattı. Avrupa Enerji Birliği, Rusya ve AB ülkeleri arasındaki ikili ödemelerde ruble ve avro kullanmaya geçişi ele alacak bir çalışma grubu kurulma kararı alındığını duyurdu. Rusya ve Avrupa Birliği arasında ruble üzerinden yapılan ticaretin payı yüzde 8.3 oranında. Doların payı yüzde 54 iken, avronun payı yüzde 34.4. Bu dengesizliğin temel sebebi, Rusya’nın AB’ye ihracatının baş kaleminin petrol ve doğalgaz olması. Bu ürünlerin ticaretinin geleneksel olarak dolar üzerinden yapılması zorunlu hâle gelmişti.
Rusya ve AB’den dolar tedbiri
16.06.2019 - 04:32 | Son Güncelleme: 16.06.2019 - 04:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya AB ile karşılıklı ticarette, ruble ve avroya geçişle ilgilenecek bir çalışma grubu oluşturma konusunda anlaştı.
Etiketler : ruble,rusya,avrupa birliği,dolar,
631246 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/631246.aspx
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