Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB, avroyu küresel rezerv para birimi olarak güçlendirmek için, Rusya ise dolardan kurtulmak için birtakım çalışmalar başlattı. Avrupa Enerji Birliği, Rusya ve AB ülkeleri arasındaki ikili ödemelerde ruble ve avro kullanmaya geçişi ele alacak bir çalışma grubu kurulma kararı alındığını duyurdu. Rusya ve Avrupa Birliği arasında ruble üzerinden yapılan ticaretin payı yüzde 8.3 oranında. Doların payı yüzde 54 iken, avronun payı yüzde 34.4. Bu dengesizliğin temel sebebi, Rusya’nın AB’ye ihracatının baş kaleminin petrol ve doğalgaz olması. Bu ürünlerin ticaretinin geleneksel olarak dolar üzerinden yapılması zorunlu hâle gelmişti.