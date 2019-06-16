Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma günü S-400 alımı ile ilgili gelişmeler nedeniyle yönünü yukarı çeviren dolar/TL 5.93 seviyesini test etti ancak burada kalıcı olmadı. Haftanın son işlem gününde, dolar en düşük 5.8530 lira ve en yüksek 5.9333 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında, euro ise en düşük 6.6022 lira ve en yüksek 6.7007 lirayı gördükten sonra, 6.60 – 6.61 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar?

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,8752

Satış: 5,8786

EURO

Alış: 6,6280

Satış: 6,6328