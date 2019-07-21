Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomik yatırım ve özellikle düğün sezonununda olmamız dolayısıyla hediyelik olarak da tercih edilen altın, yatırımcısından birikimcisine her kesim tarafından merak ediliyor. Peki, 21 Temmuz altın fiyatları bugün ne kadar? Altında alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar hafta sonu piyasalarına yönelik araştırmalarını hız kesmeden devam ediyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar

GRAM ALTIN NE KADAR?

259,12

259,16

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış fiyatı: 414,63

Satış fiyatı: 424,03

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

1.722,00

1.748,00

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

826,48

847,88

ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Alış fiyatı:: 1.703,33

Satış fiyatı: 1.746,01

TAM ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Alış fiyatı: 1.651,71

Satış fiyatı: 1.684,02